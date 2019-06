Soproni olvasónk vitába szállt a TV szolgáltatóval

Személyesen adtam át egy fiatalembernek a várkerületi üzletben, akkor fel sem tűnt, hogy nem adott róla elismervényt. Ennek akkor lett következménye, amikor hetekkel később számlát kaptam, aztán meg rajtam keresték azokat a dobozokat

– mondta feldúltan Kontor Józsefné. Azóta többször is járt a szolgáltatónál, a beltéri egységeket azonban nem találták. Újabb csekket is kapott, no és felszólításokat, hogy adja le a visszamondott szolgáltatás tartozékait.Olvasónk panaszát továbbítottuk a szolgáltatónak, ahonnan a következő választ kaptuk: a panaszt kivizsgáltuk, a rendezésével kapcsolatban – az adatvédelmi szabályokra való tekintettel – közvetlenül az ügyféllel vettük fel a kapcsolatot. Kontor Józsefné azóta meg is kapta a szolgáltató levelét: kivizsgálták az ügyét és elismerték: hibáztak.