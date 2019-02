Soproni Egyetem - Értékközpontú oktatás idegen nyelven is

A Kar képzései



Felsőoktatási szakképzés (FOKSZ): gazdálkodási és menedzsment; kereskedelem és marketing; turizmus–vendéglátás. Alapszak (BA): gazdálkodás és menedzsment (német nyelven is); kereskedelem és marketing; turizmus–vendéglátás (angol nyelven is); pénzügy és számvitel; nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven). Mesterképzés (MA): pénzügy; számvitel; turizmus–menedzsment; vállalkozásfejlesztés; vezetés és szervezés. Szakirányú továbbképzések: egészségügyi menedzsment; egészségügyi minőségbiztosítás; egészségügyi szóvivő és kommunikáció; executive MBA; gazdasági szakokleveles ápoló; gyógyszerész–közgazdász; hivatalos statisztika; jogász–közgazdász; mérnök–közgazdász; orvos–közgazdász; üzleti tanácsadó; egészségügyi kontroller; humánmenedzsment. A rövidebb idejű, speciális ismereteket nyújtó posztgraduális szakok többsége a budapesti képzési központban érhető el.

A karon szem előtt tartják, hogy az itt tanuló hallgatók a piaci igényekhez igazodó képzésekben vehessenek részt. A turizmustól a pénzügy területéig, a felsőoktatási szakképzéstől az alapszakon keresztül a mesterszakig, sőt, doktori programban is kínálják képzéseiket. Az ország egyik legerősebb turisztikai régiójában a szereplők hosszú távra terveznek és globalizálódnak; ehhez alkalmazkodva a magyar mellett angol nyelven is meghirdetik a turizmus–vendéglátás alapszakot.A siker másik záloga az idegennyelv-tudás. Ezért a kar három, illetve négy féléves ingyenes szakmai nyelvtanulást kínál, mely mellett idegen nyelvű szakmai tárgyak és szabad áthallgatást biztosító német és angol nyelvű képzéseik is remek lehetőséget nyújtanak a nyelvgyakorlásra. Az idegen nyelvű szakok képzési költségei megegyeznek a magyar nyelvű képzések díjával, ezzel is bátorítva a jelentkezőket arra, hogy éljenek a mai világban fontos lehetőséggel! Ezek mellett a kar szerteágazó nemzetközi kapcsolatokat, kiemelkedő szakmai gyakorlati lehetőségeket kínál, mindezt Sopron egyedülálló környezetében, Ausztriától mindössze pár percre.A felsőoktatás kiváló lehetőség, azonban anyagi terhet is ró a családokra. A kar és a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány ezért aztán elsőként alakított ki olyan ösztöndíjrendszert, amelynek segítségével a hallgatók valóban a személyes fejlődésükre tudnak fókuszálni. Ebben segíthet az is, hogy a karra felvételt nyert valamennyi elsőéves hallgató igény esetén elhelyezést kap valamelyik egyetemi kollégiumban.Az intézmény évek óta rendszeresen szolgál helyszínéül pénzügyi és egyéb szakmai programoknak, többek között a Soproni Pénzügyi Napok és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott nemzetközi konferencia is visszatérő rendezvény itt. A szakmai elhivatottságot szintén jelzi, hogy 2021-re a kar megpályázta és sikeresen el is nyerte az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaság-tudományi Szekciójának rendezési jogát.A Sopron–Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben működő intézmény a turizmus–vendéglátás területére is nagy hangsúlyt fektet. Decemberben a középiskoláknak rendezett Tour-Izmos vetélkedőn huszonkét csapat mérte össze tudását, ahol a fenntartható turizmus került a középpontba. A hosszabb időt igénylő projektfeladat keretében a diákok több szempontot is figyelembe véve egy elképzelt helyszínre álmodták meg a látogatókat megmozgató turisztikai attrakciót, majd terveiket a szakmai zsűrinek és társainak prezentálták.A kar január 22-i nyílt napján nagyszámú érdeklődő tekinthetett be az egyetemi élet rejtelmeibe. A karon egy különleges egyetemi világ részese lehet a hallgató, ahol az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzéke által elismert selmeci diákhagyományok is jelen vannak. A hagyományőrzés és az intézmény egyedi légköre lehetővé teszik összetartóbb közösségek és szorosabb emberi kapcsolatok kialakulását, amik a végzést követően is elkísérik a hallgatókat.A képzési hely Győr és Szombathely irányából vonattal gyorsan elérhető, és könnyebbséget jelent az is, hogy a kollégiumok és a vasútállomás is csak pár perc sétára vannak a campustól. Így a bejárós hallgatóknak sem okoz problémát odaérni az első órára.