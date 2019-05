Pusztul a fenyves erdő Sopronban, már az ötödére csökkent a lucállomány

A tómalmi csemetekertben erősödnek a magoncok, mielőtt kikerülnek a kitermelt lucerdők helyére. Fotó: Magasi

Erdők aljában



A TAEG Zrt. őshonos fajokkal, főleg bükkel és tölggyel pótolja az elpusztult lucerdőt. Ábrahám István vezérigazgató-helyettes elmondta, a tómalmi csemetekertben nevelik a magoncokat, amiket a vegetációs időszakon kívül, azaz télen kitermelt fenyők helyére tavasszal ültetnek az alapos vágástakarítás és a talaj előkészítése után. Az erdészek türelmes emberek; a most telepített bükkösök, tölgyesek száz-százhúsz év múlva lesznek vágásérettek, bár húsz év múlva már hűsölhetünk az árnyékukban.

"A soproni fenyves erdők aljában" – szól a híres nóta, amit a közeli jövőben át kell majd írni. A lucerdők ugyanis pusztulnak. Már a kilencvenes évek egyre szárazabb nyarai tizedelték az állományt, az elmúlt évek mind melegebb hónapjai pedig tovább gyérítették a fenyveseket. Harminc éve még a négyezer hektáros soproni erdőkben ezer hektáron élt luc, vagyis a hegyvidék egynegyedét fenyőerdő borította. Most csupán kétszáz hektáros a lucerdő – ötödére csökkent a fenyves.– Sajnos a tendencia nem állt még meg, a felmelegedés hatására egyre magasabbra kerül a tűlevelűek élőhelyének határa. A kilencvenes években a szú pusztított látványosan, akkor a kutatók közül még csak néhányan sejtették, hogy a klímaváltozás okozza a problémát; vagyis a kevés csapadék miatt legyengült fát a kártevők könnyebben támadják. Azóta bebizonyosodott, a felmelegedés miatt a lucerdőknek a mi éghajlati viszonyaink között gyakorlatilag vége – foglalja össze a szomorú lényeget dr. Lakatos Ferenc professzor, a Soproni Egyetem tanára. A probléma persze nem- csak a soproni erdőt érinti, a szakembereknek mindenhol feladatot ad a klímaváltozás és annak következményei.– Minden fafajnak megvan az optimális élőhelye, a luc a hegyvidék fája, ahol bőséges a csapadék és a hőmérséklet ritkán emelkedik huszonöt fok fölé. Nos, ez megváltozott, túl gyakoriak a forró napok. Az eső pótlása pedig kiskertekben megoldható, az erdőben viszont nem – folytatja Lakatos Ferenc.A soproni erdők egyébként az ezernyolcszázas évek végéig a város lakóinak tűzifaigényét szolgálták. Húsz-harminc éves korukban vágták ki a fákat, amik aztán gyökérről újra és újra kihajtottak. Ezeket az úgynevezett rontott erdőket tette rendbe Muck Endre, a „soproni erdők atyja", aki több más fafaj mellett rengeteg lucfenyőt is ültetett. Elképzelése az volt, hogy a fenyők elnyomják a gyökérhajtásokat és a sarjerdőből gyönyörű szálerdő válik. A terve olyannyira bevált, hogy évtizedek múlva sem vágták ki a gyönyörű nagyra nőtt fenyőket, így azok a hegyvidék egyes részein domináns fajokká váltak. Százévesek is lehettek, amikor jöttek a forró nyarak, a szárazság nyomában pedig a kártevők.– Teljesen persze nem kell temetni a lucerdőket, a hegyvidék legmagasabb részein, valamint a mély völgyekben maradhatnak csoportjaik. De a nagy, susogó fenyveseknek sajnos hamarosan vége – zárta a professzor.