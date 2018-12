Mutatjuk, melyik megyei településre érkezik a Coca-Cola karácsonyi karaván

A Coca-Cola karácsonyi karaván 2018-as állomásai:



Fertőd: 2018. december 8.

Körmend: 2018. december 9.

Nyíregyháza: 2018. december 14.

Szolnok: 2018. december 15.

Békéscsaba: 2018. december 16.



A további részletek a Coca-Cola Magyarország Facebook oldalán találhatók. Körmend: 2018. december 9.Nyíregyháza: 2018. december 14.Szolnok: 2018. december 15.Békéscsaba: 2018. december 16.A további részletek a Coca-Cola Magyarországtalálhatók.

Mohács után Fertőd, Körmend, Nyíregyháza, Szolnok és Békéscsaba városokat is meglátogatja a Coca-Cola Mikulás, aki magával viszi a manóit és a híres Coca-Cola karácsonyi karavánt is hazánk nagyvárosaiba. A kamionban lehetőség lesz találkozni és fotózkodni a Mikulással, valamint egyedi képeket készíteni és képeslapokat küldeni is. A kreatív kedvűek pedig a karácsonyi ajándékokról is gondoskodhatnak, ha ellátogatnak a karavánhoz, melyben újrahasznosított műanyagból készített meglepetések alkotására is lehetőség lesz. Sőt, a Jótevők óriás fája, valamint a táncos kedvű manók is várják a kicsiket és a nagyokat, plusz szüleiket, szeretteiket egyaránt, hogy a Coca-Colával együtt közösen hangolódhassunk az ünnepekre.Idén összesen hat állomáson találkozhatnak az érdeklődők a Coca-Cola karácsonyi karavánnal, mely számtalan izgalmas programmal vár mindenkit. Itt a lehetőség, hogy mindenki találkozhasson és fotózkodhasson a Mikulással, akitől a közös képet kinyomtatva meg is kapják a vendégek, ráadásul egy kis meglepetés ajándékkal együtt. Ünnepi képeslapot is készíthetnek magukról a látogatók: az egyedi fotózáson készült képen a Coca-Cola alkalmazása Mikulássapkát varázsol mindenkire! A képeslapot ott helyben ki is nyomtatják a télapó segítői, és ha a vendégek a helyszínen megírják és megcímezik azt, még az ünnepek előtti postázásáról is gondoskodik a vállalat.Az ünnepek közeledtével jócselekedetekre is buzdít az üdítőitalgyártó vállalat: aki fel szeretne kerülni a Jótevők fájára, a Coca-Cola palackokon található jótétemények mintájára felírhatja saját karácsonyi fogadalmát, majd felakaszthatja azt a Coca-Cola óriás karácsonyfájára. Cserébe ajándékba kap egy piros karácsonyi gömbdíszt, amelyre a cég kalligráfusa felírja a jótevő nevét vagy becenevét, így mindenki névre szóló, egyedi dísszel várhatja az ünnepeket.A kreatívkodni vágyókra is gondolt a Coca-Cola, nekik hozta létre az alkotósarkot, ahol a manók segítségével kézműves ajándékokat vagy díszeket készíthetnek a gyerekek. Méghozzá nem is akármiből: a meglepetések különlegessége, hogy PET palackok és kupakok újrahasznosításával készülnek. És a manók is készülnek további attrakciókkal – amennyiben mozgásba lendülnek, senkinek nem szabad meglepődnie, ha a résztvevőket is bevonják a közös táncba!