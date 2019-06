Hegykői pálinka lett az ország legjobbja

A Pálinka Nemzeti Tanács idén hatodik alkalommal rendezte meg az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt. A rendezvénynek idén Sümeg városa adott otthont, ahol 26 pálinkabíra három napon át értékelte a nevezett tételeket. Ebben az évben 331 pálinkát kóstoltak végig összesen közel 50 főzdétől, ezekből választották ki az ország legjobb pálinkáját.Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny a szakma legkomolyabb megmérettetése, ahol többlépcsős rendszerben értékelik a tételeket. A pálinkákat – a többi hazai versenytől eltérően – analitikai vizsgálatnak veti alá a NÉBIH. Az idei 333 nevezett termékből ezen a rostán két termék nem felelt meg az élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat után az érzékszervi bírálaton választották ki, melyik pálinka lesz az országos bajnok, ezen kívül minden pálinkáról készült szakmai jellemzés a főzdék számára.„Azok, akik erre a versenyre neveznek nemcsak a fődíj miatt küldik el a tételeiket. A szakmai értékelés alapján visszajelzést kapnak a termékeikről – ami lehet pozitív és negatív, de minden esetben objektív, építő szándékú. Tehát a versenynek köszönhetően a főzdék minőségi fejlődését is segítjük, és persze nem utolsó sorban a pálinka hírnevét is öregbítjük" – monda el Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.2019-ben a legtöbb kitüntetést a Sopron környéki 1Csepp Pálinka nevet viselő főzde gyűjtötte be: fekete berkenye pálinkája elnyerte az Ország legjobb pálinkája 2019 fődíjat, emellett a főzde lett 2019 legeredményesebb pálinkafőzdéje is.“A győztes pálinka illatkarakterében a markáns fűszerek jelennek meg először, úgymint a rózsabors, vagy a szárított kakukkfű. Ezt követi a kiemelkedő testessége, a fűszerezettségével együtt adva összetéveszthetetlen fajtajellegét. Ízében friss, piros bogyós, de a különleges kékbogyós karakterek is megjelennek benne. Illatának és ízének összetétele végtelenül harmonikus. Kerek és telt pálinka, fajtájának csúcsa"- jellemezte a győztes pálinkát Béli Géza, a verseny szakmai elnöke.A Legeredményesebb pálinkafőzde 2. helyezettje idén a Zimek Pálinka Manufaktúra lett, a 3. helyezett pedig a Brill Pálinkaház. A legjobb tízezer feletti tétel készítője a Mátyás Pálinkaház.A Pálinka Nemzeti Tanács 2016-ban a Pálinka- és törkölypálinka javára végzett kiemelkedő teljesítmény elismerése és megbecsülése érdekében Pálinka Életműdíjat alapított, amelyet idén Csalló Jenő, Márton János és Lovász Sándor pálinkamesterek vehettek át.