Három embert kellett kórházba szállítani szén-monoxid mérgezés gyanúja miatt Sopronban

Mi is beszámoltunk róla, hogy rosszullét miatt riasztották a soproni hivatásos tűzoltókat pénteken este Sopronban, egy Híd utcai lakóépülethez.A tűzoltók, majd a gázszolgáltató mérései is kimutatták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben. A megemelkedett gázkoncentrációt a fürdőszobai nyílt égésterű vízmelegítő közelében mérték, ezért azt kizárták a szolgáltatásból - számolt be a győri Katasztrófavédelmi Igazgatóság A mentők három embert kivizsgálásra kórházba szállítottak.A tegnapi eset ismét ráirányítja a figyelmet a tüzelő-fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők rendszeres, - szakember által végzett – karbantartására, a kémények rendszeres felülvizsgálatának szükségességére, valamint a megfelelő mennyiségű levegőutánpótlás biztosítására.. Az újonnan beszerelt,fokozott légzáró kivitelű nyílászárók beépítése esetén általában nincs megfelelő levegő utánpótlás a helyiségekben, a jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt - tanácsolják a szakemberekA szén-monoxid a lakás légterébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék (füstgáz) visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is juthat szén-monoxid a lakótérbe - figyelmeztetnek a katasztrófavédelem munkatársai.Ez a gáz színtelen, szagtalan, jól elkeveredik a szoba levegőjével és rendkívül mérgező. A mérgezés tünetei hasonlítanak más betegségekhez, - fejfájás, émelygés, hányinger - ezért nehezen felismerhető.Saját biztonságuk növelése érdekében, mindenkinek azt javasolják, a szaküzletben vásárolt, megbízható szén-monoxid érzékelő beszerzése mellett, ügyeljenek a tüzelő-fűtő berendezés megfelelő működését biztosító feltételek meglétére, így a levegő utánpótlás és az égéstermék elvezetés biztosítására is.