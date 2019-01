Harkán út nélkül a lét a tét: a mentőknek betontömböket kellett arrébb tenni, hogy életet menthessenek Harkán

A kis Anna szerencsére jól van, az ötéves Adél bár végignézte kishúga rosszullétét, szintén. Ám a szülőkben nehezen múlik a feszültség...

Lovász Péter megmutatta, mekkora betontömböket kellett a mentőknek leküzdeniük, hogy segíthessenek.

A harkai Alpesi Lakópark útviszonyai öztudomásúan régóta rosszak. Az elmúlt évtizedben több száz családi ház épült itt, az aszfaltos utcá azonban csak ígéretek maradtak.A legforgalmasabb harkai bevezető utca is átyús földút maradt... Fontos ezt tudni annak érdekében, hogy értsü , mi miért történt a Lovász családnál az év első napjának estéjén.– A tizenhat hónapos kislányunkat fürdettem, ahogy levetkőztettem, éreztem, hogy meleg, gondoltam is, hogy fürdés után meg kell mérnem a lázát. Már a fogmosásnál tartottunk, amikor hirtelen elsápadt, majd szabályosan ellilult az arca, fehér lett a szája, rongybabaként feküdt a karjaimban. Nem lélegzett... étségbeesetten hívtam az apját, majd értesítettü a mentőket – kezd történetükbe Lovászné Liptá Viktória.– A diszpécsernek bemondtam a címet, érte, hogy menjek ki az utcára és jelezzek majd a mentőnek, hogy pontosan hova siessenek. Átadtam a telefont a feleségemnek, aki az útmutatásoknak megfelelően lélegeztetni kezdte a kicsit, én pedig úgy, ahogy voltam, papucsban, pólóban kirohantam az utcára – veszi át a szót az apuka.– Hamar meghallottam a szirénát, de hiába meresztettem a szemem, nem láttam a mentőt. Aztán rájöttem, hogy a másik irányból jönnek, ami tényleg özelebb van a mi utcánkhoz, csakhogy az az út magántulajdon és ét betontömbbel le van zárva. Életem végéig hálás leszek a mentősöknek, hogy kiugorva a kocsiból hatalmas erővel arrébb lökté az egyiket és így be tudtak jönni. Időben kiértek és ézbe vetté a dolgokat. A kislányomat azóta már hazaengedté a órházból, nincs baja. De azért mesélem el a történetünket, hogy másnak se legyen! A lakóparkban több százan élnek, s ha baj van, minden perc számít! A mentőket a GPS vitte arra az útra, ő nyilván a legrövidebb és leggyorsabb úton akartak ideérni. Nem tudhattá , hogy az le van zárva – mondja feldúltan Lovász Péter.Az nem normális állapot, mondjá a lakóparkban élő , hogy egyetlen út vezet be a házaikhoz, az is siralmas állapotban van. Ráadásul olyan ütemben nő a falu – és ez nem csak harkai problé –, hogy a térképeken nem is szerepelnek még az utcá . Hogy érjen ki hozzájuk időben a segítség, ha baj van? – érdezik joggal. A öltőinek szánt érdést mi is feltettü Szabó ároly polgármesternek, aki elmondta, részletes térképet fog vinni a soproni mentőállomásnak, hogy hasonló helyzet ne adódhasson.Az Alpesi Lakóparkot építő kft. és a harkai önkormányzat özött régi vita az aszfaltos út hiánya. Szabó ároly polgármester elmondta, az önkormányzat korábban építési tilalom elrendelésével próbált nyomást gyakorolni a társaságra annak érdekében, hogy építse meg a lakóknak ígért utat, majd pedig jelzáloggal terhelte meg a még beépítetlen területet. Az itt kialakított telkeket is értékesíti a kft., de ezek vételára egy alapba megy, amiből az utat kell majd építeni. Az önkormányzat a terveket észítteti el, s reális esély van arra, hogy még az idén történik is előrelépés.