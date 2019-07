Fűnyíráskörkép - Tizenegyen a gaz ellen Sopronban: sok a rossz helyre címzett kritika

Gazos a város, hatalmasra nőtt a fű a frekventált utcákban, már megint nem nyírták a füvet – ezek a mondatok főleg nyáron hetente többször elhangzanak a szerkesztőségi telefonban. Utánajártunk, ki tehet erről, s mi is meglepődtünk az eredményen: nem a Sopron Holding.– Bennünket bántanak a legjobban ezek a kritikák, merthogy persze hozzánk is sokan betelefonálnak a gaz miatt. A legtöbben még mindig nem tudják, mi az, hogy közterület és mi ezzel a kötelességük – mondja türelmesen, de érzékelhető nehezteléssel Kosztka András, a Sopron Holding Zrt. városüzemeltetési főmérnöke. Munkatársaival együtt szélmalomharcot vívnak. Hatalmas területeket kell rendben tartaniuk, s miután autóval körbemegyünk a városon, bizonyítják is: a hozzájuk tartozó területek nagyrészt rendben vannak.– A Lackner Kristóf utca tényleg nagyon gazos volt, mi is szóltunk a közterület-felügyeletnek, most végre lenyírták – mutatja Kosztka András. A Kisalföldnek többen is jeleztek már az itteni méretes gaz miatt, mi a holdingnak szóltunk, nem nekik kellett volna.– Itt is, mint a legtöbb utcában, a tulajdonosok kötelessége a fűnyírás egészen az útpadkáig. Sajnos ezt sokan elfelejtik; nemcsak magánemberek, cégek is – mutat ki egyre többször az ablakon a főmérnök. Irodaépületek, vasútpart, társasház, kórház körüli parkoló, előttük pedig a néhol térdig érő gaz. Tényleg kellemetlen, hogy az ember mennyire általánosít. Merthogy ezeken a helyeken nem a holding emberei tartanak rendet.– A mi feladatunk a közparkok és a játszóterek, közösségi terek rendben tartása Brennbergbányától Balfig. Egyszer jó lenne kiszámolni, mekkora terület ez, de nyilvánvalóan hatalmas. Mindent nem sorolok fel, csak a nagyobbakat: Bécsi-domb, Erzsébet-kert, a Frankenburgi úti átjárók, Deák tér, a brennbergi Fő tér, a bánfalvi Gesztenyés körút a Hajnal térrel, a tómalmi kutyafuttató, a lakótelepek, a jereváni liget, a tó környéke, a Citadella a KRESZ-parkkal, a Washington park, a Paprét, a Kőszegi úti aluljáró. A Várkerületen, a Széchenyi téren, a Szent István parkban és a Deák téren rendszeresen, tervszerűen füvet nyírunk. Folytassam? Ahol akár csak egy fa vagy pad van, az már majdnem biztosan a miénk. S ezt a sok-sok területet tizenegy ember tartja rendben. Négy fűkaszásunk, négy kistraktorosunk, egy hagyományos fűnyíró kollégánk van és egy kétfős mobil brigád, akiket oda küldünk, ahol a legsürgősebb a feladat. Ketten a sövényeket nyírják, de most éppen permetezik a gesztenyefákat. Három munkatársunk a harmincnégy játszóteret tartja karban, három ember pedig a körforgalmakban a virágágyásokon dolgozik – sorolja a feladatokat a főmérnök. Én már egészen kellemetlenül érzem magam ennyi munka hallatán, s így még dühítőbb, hogy sok helyen mégiscsak ott a gaz. Ezek szerint „magántulajdonban".– Van, hogy mi sem bírjuk már, és beszállunk ott is, ahol nem is a holding dolga lenne. De például ha a Csengery utca gazos, az egész város annak tűnik – mondja Varga Zoltán vezérigazgató. Sokszor jeleznek az önkormányzat felé, ahol a közterület-felügyelet felszólíthatja a renitens tulajdonost és büntethet is, de van, akit ez sem zavar. Van olyan ingatlan az Uszoda utcában, ami évek óta gyűjti a büntetést – de kaszálni nem hajlandó. Talán mert nem őt kritizálják.