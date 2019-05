Emlékhelyek Napja Eszterházán - A Kína-divat rejtélyes, vonzó barokk-világa

A más alkalmakkor nem látogatható termekben a barokk miliőben megjelenő kínai motívumokat mutatta be Horváth György gyűjteménykezelő.A keleti művészet nem egyszerűen csak felkeltette a 18. századi Európa érdeklődését, hanem valósággal lenyűgözte azt. Az akkori Kína-divat, a „chinoiserie" a barokk és rokokó művészet meghatározó elemévé vált akontinensen, s ez így volt Magyarországon is. Ezt a divatot a kínaizáló formaelemekben és díszítésben a leggazdagabb formákban az eszterházai kastély is őrzi. A parkban emelt kínai pavilon, a hercegi lakosztályokfalképei, a bútorok és dísztárgyak mellett az egzotikus távolkeleti művészet a kínai lakkszobában csúcsosodott ki.A vezetett túrák során az érdeklődők bejárták a volt hercegi lakosztály termeit, betekinthettek a restaurátori kutatások rejtelmeibe, felfedezhették azt, amiként a fehérre meszelt fal értékes titkai a feltárások nyomán megmutatkoznak, és megnézhették a felfedezett mintákat.Ez utóbbiról egy képes bemutató során az Esterházy-kastélymúzeum műtárgyaihoz kapcsolódó további analógiákkal, és makrofotókkal együtt láthattak élményszerűvé részleteket, olyanokat, amelyek egy hagyományos kiállítási enteriőrben egyébként nem láthatók.Az Eszterháza Központ nagycenki örökséghelyszínén, a Széchenyi-kastélyban és a Hársfasoron szintén nagy érdeklődés mellett zajlott, szakmai vezetés és előadások várták az érdeklődőket.