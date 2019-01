Az emberi démonok köztünk élnek

Perjés János kelti életre az adaptációt.

Gyurkovics Tamás. Fotó: Tassy Márk

Gyurkovics Tamás Mengele bőröndje című regénye kerül színpadra, hogy szembesüljünk a modern kor egyik leghírhedtebb orvosának, a halál angyalaként is emlegetett Josef Rudolf Mengele világával.A Gyurkovics Tamás írása alapján készült monodrámában maga Mengele – akit Perjés János kelt életre az adaptációban – töpreng el az útjáról, az emberi morál kérdéseiről, vall az auschwitzi tetteiről és motivációról, a száműzetéséről, és kitárja felénk „élete bőröndjének" tartalmát. Végül soha nem került bíróság elé.A darab fő- és egyetlen szereplője így vélekedik: – Mi a környezet felelőssége abban, hogy egy középszerű orvos és nárcisztikusan megrögzött, torz személyiség útja egyenesen, korlátok nélkül vezetett, vezethetett a tömegmészárlásig. Mengele megtestesít egy példát, egy beteg típust, aki bárhol megjelenhet ismét. A potenciális Mengelék köztünk járnak.Az ország legnagyobb olvasói közösségének szakmai zsűrije szerint Gyurkovics Tamás Josef Mengeléről írt „ikerregénye" lett 2018 egyik legjobb kortárs prózakötete Magyarországon. A regény második kiadása nemrég jelent meg, megyeszerte kapható a nagyobb könyvesboltokban.Gyurkovics Tamás Győrben nőtt fel, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett, a családja ma is itt él. Kapcsolata azt követően sem szakadt meg a várossal, hogy az egyetemi évek után Budapesten telepedett le. A korábban miniszterelnöki beszédíróként is dolgozó Gyurkovics többévnyi kutatómunka után írt regényt Josef Mengeléről, az auschwitz-birkenaui haláltábor hírhedt orvosáról.