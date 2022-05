Nem luxus, hanem hónapokra szóló feltöltődés, hosszú távú befektetés néhány nap lazítás Bükfürdőn! Az egészségmegőrzést szolgálják az exkluzív lehetőségek a forró csokoládés testkezeléstől a kávéolajos masszázson át a csontritkulást megelőző programokig. A vendégek igényeire válaszul a szaunavilág péntekenként és szombatonként 21 óráig tart nyitva! Aki nem kedveli a szaunaprogramokat, annak is kínál gőz biztosította feltöltődést a Bükfürdő Thermal & Spa, hiszen az egész régióban csak itt érhető el az alpesi széna gőzfülke. Minden érzékszervet kényeztet úgy, hogy nem terheli meg a keringést, így visszeres problémával, illetve szív- és keringési betegséggel élők is használhatják. A fűtött székben ülve gyógynövényes szellő simogatja a hátat, a vállat, a kellemes meleg levegő gyógynövényes szénapárnákon keresztül érkezik, ellazítja az izmokat és az egész testet. A tradicionális kezelések kedvelői számára is kínál újdonságot májusra az idén 60 éves büki gyógyfürdő: a bodza illóolajos masszázs az exkluzív májusi ajánlat, és készülünk új ajánlattal a következő hónapokra is! Aki júniusra tervez hosszabb-rövidebb pihenést Bükfürdőn, az elsők között lehet a megújult Thermal Kemping vendégei között! Az úgynevezett senior rész, a bejárathoz közelebbi, a gyógyvízelvezető árokig érő terület felújítása zárul a nyári szezon elejére. Több beállót érintően az eddiginél tágasabb, négycsillagos lesz a megújuló kemping. Modern és letisztult az épített környezet, például a víz- és áramkiállások különleges és praktikus borítást kapnak: kőkosaras kerítéselem védi és takarja a vezetékeket. A mélyépítéssel már végeztek, a tereprendezés zajlik. A kemping maradt ugyanolyan árnyékos, mint amilyennek szerették a vendégek, hiszen nem járt fakivágással a felújítás. Győződjön meg róla! Legyen mielőbb vendég Bükfürdőn!