Nem csökken a migrációs nyomás a déli határokon

Hideg, de száraz idő volt az elmúlt napokban, csapadék nélkül, hajnali ködökkel. 2020 47. hetében 1579 illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedniük a határrendészeknek Magyarország déli és keleti határain. 607 migráns bejutását még a műszaki határzár megsértése közben sikerült megakadályozni, ők így önként visszafordultak Szerbia felé. 958 határsértőnek sikerült ugyan átküzdenie magát a kerítésen, de a határ közelében elfogták őket, meghallgatásuk után a dublini egyezmény értelmében visszaküldték őket abba a országba, ahonnan indulva a magyar határt közvetlenül megsértették. Határsértéssel kapcsolatos bűncselekmény miatt 14 személlyel szemben indult eljárás – írja a Magyar Nemzet.

A legtöbb migránst az elmúlt héten is a csongrádi és a kiskun magyar–szerb határszakaszon fogták el a rendőrök és a határvédelem megerősítésére kivezényelt honvédek. Az embercsempészek és az illegális határsértők alkalmazkodtak az időjárási viszonyokhoz, leginkább a kora hajnali időszakot választották a jogsértésre, amikor a ködpára miatt a határrendészek és a kamerák sem látnak semmit, csak a hőkamerákkal lehet észlelni őket. Emiatt a határrendészek még egy mélységi védelmi vonalat állítottak fel a határ mentén öt kilométeres körzetben. Több határsértő csoportnak sikerült a ködben Szeged külterületéig is eljutnia, mégis elfogták őket.

A rendőrség megerősítette a Tisza csongrádi határszakaszának az ellenőrzését, mert az elmúlt héten megnőtt a vízen a határsértések száma. A migránsok a Tisza-folyón, árral szemben evezve próbálnak jogsértő módon bejutni Magyarország területére. Az előző héten 26, a 47. héten 19 olyan határsértőt fogtak el, akik a folyó szerb területéről indulva próbáltak meg túlterhelt gumicsónakokon magyar területre jutni, a Szeged közelében elfogott gyalogos migránsok is így juthattak be Magyarországra.

Az árvízvédelem biztonsági rendelkezéseit figyelembe véve a folyóparttól huszonöt méteres távolságban nem lehet kerítést kiépíteni, ezért közvetlenül a part mellett az árvízvédelmi töltés mentén is nagy volt a migrációs mozgás. Ráadásul itt a gát vonalát követve el sem tudnak tévedni a határsértők. Normális időjárási és látási viszonyok mellett nem próbálkoznának, mert ez nagyon feltűnő, nincs semmi, ami elrejtené őket, de a novemberi ködben hajnali 3-5 óra között még nem látszanak, a töltés vonalát azonban már ki tudják venni, így próbálnak meg eljutni Szegedig, s ott taxit bérelve – ha nem várja őket az embercsempész – eljutni az ország nyugati része felé. A szegedieknek nem kell aggódniuk, a rendőrök minden próbálkozót még a város határa előtt elfogtak.

Az őszi ködben nagyobb csoportok is útnak indultak, Kübekházánál egy 17 fős, Ásotthalomnál egy húszfős szír és afgán illegális bevándorlókból álló csapat bejutását akadályozták meg a rendőrök, mielőtt még találkozhattak volna az embercsempészek által szervezett szállítóval. A köd itt a rendőröknek kedvezett, a migránsok eltévedtek, de a járőrök kutyákat is bevetnek, így a legsűrűbb ködben is pontosan meg tudják találni azt az irányt, ahol határsértőket észlelnek.

Az embercsempészek a két héttel ezelőtti sorozatos lebukások miatt (11 esetben lepleztek le a rendőrök migránsokat fuvarozó vállalkozókat) kicsit óvatosabbak lettek, nem sokan merték vállalni a fuvart. Öt esetben indítottak eljárást a magyar rendőrök, egy Csanádpalotánál, a magyar–román közös határellenőrzésnél lebukott török kamionos ellen pedig a román hatóságok járnak el. A sofőr autóalkatrészek között bujtatott el öt migránst, fejenként ötszáz euróért. A legnagyobb embercsempész csoport 31 fős volt, egy 51 éves győri férfi vette fel a szír és afgán határsértőket a ponyvás teherautójára. Amikor a rendőrök a nyugati határtól pár kilométerre elfogták őket, már teljesen átfagytak. Az embercsempészt a bíróság letartóztatta, az illegális bevándorlókat kiutasították Magyarország területéről.