Helikopterrel vittek havat egy sípályára, az eset politikai vitát kavart

Nagy bajban vannak a síközpontok az egyre gyakoribb hóhiány miatt. Franciaországban is különböző módon próbálják menteni a szezont. Az egyik sípályára például helikopterrel szállítottak 50 tonna havat a Pireneusokban, ám az akciót hevesen ellenezték a környezetvédők és a francia környezetvédelmi miniszter is.

Nem mindennapi látványban volt részük a Pireneusokban található Luchon-Superbagnères síelőinek a napokban. Ugyanis egyszer csak megjelent egy helikopter, amellyel a hegy tetejéről 50 tonna havat szállítottak a lejjebb fekvő sípályákra, ahol csak foltokban volt hó, így sportolásra alkalmatlanok voltak – számol be a V4NA.

A síközpont vezetője, Christian Mathias elmondta az LCI francia hírtelevíziónak, hogy a két és fél órás művelet során két nap alatt 20-20 fordulóval pótolták a havat a sípályákon. Az Haute-Garonne megyei tanács által jóváhagyott akció becsült költségei 5000 és 6000 euró között vannak.

Az akció nagy felháborodást keltett a környezetvédők körében, mivel a helikopter nem tartozik a környezetbarát járművek közé.

Az eset kapcsán megszólalt Élisabeth Borne francia környezetvédelmi miniszter is, aki szintén nem ért egyet a hó pótlásának ezzel a módjával.

A miniszter asszony még egy jogszabály módosítást is kilátásba helyezett annak érdekében, hogy megtiltsák a hó helikopterrel történő szállítását.

A síközpont vezetője, Christian Mathias megérti a környezetvédelmi miniszter reakcióját, de szerinte figyelembe kell venni a sípályák gazdasági érdekeit is, hiszen ha lezárják azokat a pályákat, amelyeken nincs hó, akkor a vendégeiknek a fele idő előtt hazautazik, vagy egyszerűen lemondja a foglalását. Az RTL.fr francia rádió értesülései szerint

az országban 250 síközpont van, melyek közvetlen vagy közvetett módon 120 000 embernek adnak munkát, ezért a hó eltűnésével az ő megélhetésük is veszélybe kerül.

A helikopteres akcióra közvetlenül azután került sor, hogy Emmanuel Macron ellátogatott a Mont Blanc legnagyobb glecccseréhez, a Mer de Glace-hoz, hogy saját szemével győződjön meg a globális felmelegedés következményeiről, és, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem és a biodiverzitás védelmének fontosságára.

Ugyanakkor hasonlók miatt korábban magát a francia államfőt, Emmanuel Macront is érték támadások. Macron ugyanis nagy előszeretettel használ elnöki különgépet belföldi utazási során. Volt olyan eset, hogy egy 110 kilométeres utat is repülővel tett meg ahelyett, hogy autóval ment volna. Ezek az utak, azon túl, hogy költségesek – Macron repülős útjai 7,9 millió euróba kerültek 2019-ben – rendkívül környezetszennyezők is a magas széndioxid-kibocsátás miatt.

