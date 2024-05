Az allergia több orvosi szakterületet érintő betegség. Leggya­koribb formáját szénanáthának is nevezzük, a fő panaszok az orrdugulás, a tüsszögés és a szemviszketés. Fül-orr-gégész, tüdő- és bőrgyógyász is kezelheti, de célszerű allergológus szakképesítéssel rendelkező orvost felkeresni.

– Ez egy olyan betegség, ami egyre gyakoribb. Az okait még a mai napig kutatják. Közrejátszanak környezeti tényezők, a kémiai vegyületek nagy száma, amikkel kapcsolatba kerülünk, és az immunrendszerünk nem tud ezekkel megbirkózni. Egy másik elmélet szerint a mi generációnk az oltások és a javuló orvosi ellátás hatására kevesebb súlyos betegségen esett át, ezért lehetnek az allergiás megbetegedések gyakoribbak – osztotta meg lapunkkal dr. Vasvári Gergely Pál allergológus, a győri Érted Hallásgondozó és Szakrendelő orvosszakmai vezetője. – Sok megkeresést kapunk allergiavizsgálatra. Egy ilyen panasz kivizsgálásához várakozási idővel kell számolni. A panaszok kezdetén a háziorvostól vagy a gyógyszertárban lehet tanácsot kérni, recept nélkül kaphatók megfelelő orrspray-k, szemcseppek és gyógyszerek. Ezekkel lehet a kivizsgálásig átvészelni az időt – tette hozzá.

Az allergia az immunrendszer kóros működése, ami miatt például az egyébként ártalmatlan nyírfapollen a nyálkahártyák heves reakcióit váltja ki.

– Az allergia elleni gyógyszerek legtöbbje a tüneteket csökkenti. A betegségnél a legcélravezetőbb gyógymód az elkerülés lenne, vagy legalább az allergiát kiváltó anyaggal való találkozás csökkentése. Pollenallergia esetén például autóban zárt ablakokkal utazás, esténkénti hajmosás segíthet. Már most nagyon sokan jelentkeztek be hozzánk kivizsgálásra. Ez is jelzi az idei korai allergiaszezont – fogalmazott a szakember.

– Az anyatejes táplálás, a kiegyensúlyozott étrend csökkentheti a gyermekeknél kialakuló allergiát. Ezek védőfaktorok. Ha van bennünk genetikai hajlam a betegségre, akkor sajnos nagy esélyünk van szenvedni tőle. Azt mondják a szakemberek, ha egy szülő beteg, akkor 25 százalék, ha mindkettő, akkor 50 százalék az esélye, hogy mi is allergiá­sak leszünk. A szénanáthás panasszal érkező betegeket fül-orr-gégészeti szakorvos is megvizsgálja. Először beszélünk a hozzánk fordulóval az anamnézis során. Sok orvos szerint egy jó anamnézis már fél diagnózisa a betegségnek. A kivizsgálások során bőr- vagy vérteszt mutathatja ki az allergiát – emelte ki a tudnivalókat dr. Vasvári Gergely Pál allergológus.