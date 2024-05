FC Ajka–ETO FC Győr 0-1 (0-1)

Az első félidőben az eső áztatta gyepen sokat csúszkáltak a játékosok, és időnként a labda is elérhetetlenül felgyorsult. Végig az ETO irányította a játékot, s bár olykor az Ajka birtokolta többet a labdát, veszélyt nem jelentett a győri kapura. A zöldek egy szöglet után szerzett góllal jutottak vezetéshez, és végül ezzel az előnnyel mehettek a szünetre. A folytatásban is magabiztosan játszott az ETO, kevés lehetőséget adott az Ajkának, igaz, a győriek előtt is kevés lehetőség adódott. Végül a zöld-fehérek győztesen hagyták el a játékteret, és az utolsó öt fordulóban hibátlan szereplést nyújtva megszerezték az ezüst­érmet, ezzel feljutottak az NB I-be.

Az idén 120 éves ETO 2015 óta, kilenc év után játszhat újra a legjobbak között.

Borbély Balázs: