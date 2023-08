Kiemelte: Zánkán, az Erzsébet-táborban több mint háromezer gyerek, Fonyódligeten nyolcszáz táborozhat egyszerre, a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi komplexumában hatszáz gyereket tudnak elhelyezni, biztosítva évente több tízezer rászoruló magyar gyerek felhőtlen időtöltését. Ebbe a rendszerbe kapcsolódhatnak be az Ukrajnából érkező nehéz sorsú gyerekek is - tette hozzá.

Mint mondta, a szombaton Magyarországra érkezett gyerekek betekintést nyerhetnek az atlétikai világbajnokság eseményeibe, amelyen az ukrán sportolók is jól teljesítenek. A sport lehetőséget kínál arra is, hogy a nemzetek, a világ népei közelebb kerülhessenek egymáshoz

- hangsúlyozta Panyi Miklós.

Az atlétikai világbajnokság programjaira érkező, a háborúban érintett ukrán családok gyermekei a Nemzeti Atlétikai Központnál 2023. augusztus 26-án

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Pál Norbert, az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos elmondta: a most érkezett gyerekek mellett ötszáz ukrán és nyolcszáz kárpátaljai magyar gyereket is táboroztattak a balatoni Erzsébet-táborokban. Emellett a magyar kormány számos más módon is segít Ukrajnának, történelmünk legnagyobb humanitárius segítségnyújtását hajtva végre minden hazánkba menekülőt ellát és elszállásol - fűzte hozzá.

Tájékoztatása szerint a háború kitörése óta több mint 1 millió 180 ezer menekülő lépett be Magyarországra, közülük 600 ezren igényeltek segítséget a segítségpontokon, a pályaudvarokon vagy a karitatív szervezeteknél.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta: a nyár folyamán több mint 13 ezer diákot táboroztattak, a nyár utolsó hetét pedig a háborúban érintett ukrán családok gyermekeinek tartották fenn a sátoraljaújhelyi táborban.

Elmondta: a diákok reggel léptek át a határon, az ungvári magyar főkonzulátus és az ottani katonai adminisztráció segítségével jöhettek Magyarországra, az ukrán hatóságok szervezték meg a 10 és 18 éves kor közötti gyerekek részvételét a programban.

Tájékoztatása szerint az Országházban Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló fogadja szombaton a diákokat, majd budapesti városnézés után indulnak tovább Sátoraljaújhelyre, a Rákóczi Táborba.