Varju László ugyanezt a szemléletet képviseli, hiszen ő is helytelen és rossz beavatkozási módszernek nevezte a hatósági árakat. Az ATV egyik januári műsorában feltették neki a kérdést, hogy mit kezdene a DK az egyes alapvető élelmiszerekre és az üzemanyagra vonatkozó ársapkával, ha kormányra kerülnének. Varju László úgy válaszolt: „Hát, önmagában a Fidesz is úgy tervezi, hogy ez megszűnik, ez az ármaximalizálás, a hatósági ár bevezetése. Amúgy is egyébként ez a versenypiaci körülmények között ez helytelen és rossz beavatkozási módszer...”

Látható, hogy a Fidesz egyáltalán nem szüntette meg az embereket védő hatósági árakat.

Nem meglepő az sem, hogy Varju László a nyár elején a multik védelmére kelt a Heti TV egyik műsorában, ahol a benzinárstopról és az extraprofitadóról volt szó.

A DK alelnöke szerint nem kellene különadót kivetni a bankok, a multik és a nagy energiacégek extraprofitjára.

Varju konkrétan úgy fogalmazott: „Nem adót fognak fizetni, hanem elvonásokat csinálnak, de én azt gondolom, hogy inkább lehetne olcsóbb a benzin, és egyébként nem kellene elvonni semmit ezektől a vállalatoktól, mi nem értünk egyet.”