Soros György a fegyverszállításoktól várja a változást Ukrajnában. Az amerikai milliárdos az üzenőfalaként használt Project Syndicate nevű portálon arról értekezett, hogy most éppen MiG vadászgépeket próbálnak beszerezni a háborúba, mivel az ukrán pilóták ezeket a gépeket tudják kezelni. A tőzsdespekuláns szerint – az USA-ból és az EU-ból folyamatosan szállított fegyverek mellett – a MiG-ek bevetése döntheti el a konfliktus kimenetelét. A militarista hangnemű írásban Soros tényként állítja, hogy jelenleg a III. világháború zajlik.

Figyelemre méltó, hogy bár korábban szó volt arról, hogy Nyugat-Európából több tucat vadászgépet szállítanak Ukrajnába, ám feltehetően a háború eszkalálódásának veszélye miatt elvetették ezt a lehetőséget.

Korábban a fegyverszállítások szükségességét emlegette számos baloldali politikus, köztük Márki-Zay Péter, a szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje. Mikor a kormány világossá tette, hogy az ország területén semmiképpen nem mehetnek fegyverszállítmányok a szomszédos konfliktuszónába, akkor a baloldali jelölt álhírterjesztéssel igyekezett zavart kelteni: azt állította, hogy hazánk magyar katonai géppel küldött hadifelszerelést Ukrajnába.

A baloldal háborús hergelő kampánya már hetekkel az orosz támadás előtt kialakult, a Gyurcsány-koalíció több prominense még a harcok kirobbanása előtt beszélt lehetséges magyar katonai segítségről.

A Momentum volt elnöke, Fekete-Győr András például úgy vélte, hogy a humanitárius szolgálat mellett fegyvereket is kellene küldenünk Ukrajnába.



Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere pedig ugyancsak több nappal az összecsapások előtt gyakorlatilag bizonyosan bekövetkező dologként beszélt a fegyveres konfliktusról, ezzel is hergelve a közvéleményt.

Azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére.

"Az alapkérdés, hogy miért nem adunk mi adott esetben lőszert, hiszen most a haderőfejlesztés kapcsán elvileg van lőszergyárunk, elvileg van fegyvergyárunk" – jelentette ki az ATV A nap híre adásában február 22-én. A 2007-től az MSZP elnökhelyettesi tisztségét is betöltő Juhász ráadásul azt hangoztatta, hogy a magyar kormány azért nem küld fegyvereket Ukrajnába, mert szerinte Orbán Viktor nem akarja, hogy Putyin katonáját magyar fegyverrel és magyar lőszerrel lőjék. Körülbelül ez a történet lényege, és ezért nem ad hadifelszerelést.



A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor pedig az ATV reggeli műsorában úgy fogalmazott a magyar katonai segítség elmaradása miatt: "Nagyon sajnálom a magyar kormány tegnapi bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek." Hozzátette: szerinte ezzel nem veszélyeztetnék a kárpátaljai magyarságot. Érdemes felidézni, hogy Márki-Zay utóbbiak ellen is uszított.

Azt hangoztatta, hogy a kárpátaljai magyarok oroszbarátok, valamint hogy a háború elől menekülő határon túli nemzettársainknak azért kellett átjönniük, hogy a Fideszre szavazzanak.