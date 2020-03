Jászai-díjjal tüntették ki Mahó Andreát

Hagyományosan március 15-én adják át az állami elismeréseket, ami most a kialakult vészhelyzet miatt elmaradt. A színésznő ennek ellenére mérhetetlenül boldog és reméli, hogy a járvány mielőbb visszavonul és az élet visszatérhet a megszokott kerékvágásba.

Győrben indult a pályája

Mahó Andreát nem kell bemutatni a győri közönségnek. Miután elvégezte Gór Nagy Mária színitanodáját, a Győri Nemzeti Színház társulatához szerződött, ahol egy prózai darabban léphetett először színpadra, amit első énekes szerepe követett A nyomorultakban. A következő évadban – már szabadúszóként – a Budapesti Operettszínházban, később a Madách Színházban is láthatta a közönség, de nincs olyan évada a győri színháznak, hogy ne találkozhatnánk vele egy-egy előadásban. Az első szakmai elismerését, az eMeRTon-díjat 2003-ban kapta meg: ő lett az év musicalénekese, ezt pedig az Artisjus-díj követte 2007-ben. Tavaly a Csepel Örökség Díjjal ismerték el a tevékenységét, idén pedig átvehette a Jászai Mari-díjat, amit a kiemelkedő színművészeti – színészi, rendezői, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és világítástervezői, dramaturgiai – és színháztudományi – színházelméleti és színházi kritikusi – tevékenysége elismeréseként adományozott összesen nyolc művésznek Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Az immár Jászai-díjas színésznő jelenleg Budapesten él és első gyermekét várja. Lapunknak pályájáról, érzéseiről, mindennapjairól mesélt Mahó Andrea.

– Az első színházam volt a Győri Nemzeti Színház, ahová húsz évvel ezelőtt szerződtem, majd sorra jöttek a budapesti felkérések is. Akkoriban két-három bemutatóm volt a színházban, azóta is minden évben jelen vagyok a városban, amit őszintén a szívembe zártam.

A boldogságomra nincsenek szavak

– Mi volt az első gondolata, amikor értesítették a díjról?

– Elsőre szinte nem hittem el, hogy ez tényleg velem történik. Igazából még a mai napig sem tudtam felfogni. Óriási megtiszteltetés, hogy felterjesztettek, majd kiválasztottak erre a díjra, hisz azon túl, hogy ez a szakma elismerése, az állam adományozza. A boldogságomra nincsenek szavak.

Húsz éve vagyok a pályán és három lemezem jelent meg. Eddig a zenei munkásságomért kaptam szakmai elismerést, egy eMeRTon- és egy Artisjus-díjat. Csepeli lány vagyok, ezért büszkeséggel tölt el az is, hogy tavaly megkaptam a Csepel Örökség Díjat. Ott jártam iskolába, onnét indultam a kerületi, majd országos szavalóversenyeken, és ott határoztam el, hogy színésznő leszek.

Igyekszem félretenni az aggodalmaimat

– Hamarosan megszületik első gyermeke. Hogyan éli meg most ezt az időszakot?

– Érdekes számomra ez a 2020-as év, mert olyan dolgokkal ajándékoz meg, amikre már nagyon rég vártam. Ezek közül az egyik az első gyermekem, akinek a születését áprilisra várom, a másik pedig ez a díj, amiről azt gondolom, hogy minden színész álma, hogy egyszer megkapja. Nehéz ez az év, hisz még ilyenben soha nem volt részünk, mint amit most a koronavírus miatt át kell élnünk. Furcsa érzés, hogy mégis ebben az időszakban történnek velem ezek a csodálatos dolgok. Most úgy telnek a napjaim, hogy szinte ki sem mozdulok a lakásból, hogy óvjam magamat és a babámat. Minden figyelmem a babavárásra irányul. Igyekszem félretenni az aggodalmaimat és azt hiszem, hogy ez a rám kényszerített nyugalom neki is jót tesz.

Amíg pedig itthon vagyok, én is próbálok aktív részese lenni azoknak a közösségeknek, amelyek azért jöttek létre, hogy tagjai egymást támogassák ezekben a nehéz időkben. Én is csatlakoztam a Nem hagyunk egyedül oldalhoz, amit Nagy Balázs hozott létre. Sok kollégámmal együtt úgy gondoltuk, hogy mi azzal tudunk segíteni, hogy a most kényszerűen otthon maradt gyerekeket a szülők le tudják kötni valamivel, meséket, verseket olvasunk fel. Nekem is sok olyan mese van talonban, amiket korábban olvastam fel kamera előtt, ezeket küldtem el Balázsnak, hogy ossza meg, és természetesen a saját közösségi oldalamon sem hagyom magukra a rajongóimat és a gyermekeiket, unokáikat.