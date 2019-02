Theresa May: még időre van szükség az EU-val folytatott tárgyalásokhoz

Theresa May szerint még időre van szükség az Európai Unióval kezdeményezett tárgyalásokhoz a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás London által kért módosításairól.



A konzervatív párti brit miniszterelnök kedden tájékoztatta az alsóház képviselőit a tárgyalási folyamat eddigi menetéről, higgadtságra intve a képviselőket.



Elmondta: a minap Brüsszelben tárgyalt Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével, Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével és Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével, akiknek három lehetséges módszert vázolt fel annak biztosítására, hogy a londoni parlament elfogadhassa a kilépési megállapodást.



Az egyik alternatív megoldások beillesztése a megállapodásba az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülését célzó készenléti mechanizmus (backstop) helyett, a másik a jelenlegi backstop-záradék alkalmazhatóságának jogilag kötelező erejű időbeli korlátozása, a harmadik egy olyan, szintén jogilag kötelező erejű záradék beépítése a Brexit-egyezménybe, amely lehetővé teszi a backstop-mechanizmus alkalmazásának egyoldalú befejezését.



Az uniós vezetők a brit kormányfővel tartott múlt heti brüsszeli megbeszéléseiken határozottan elvetették a novemberben lezárt 585 oldalas Brexit-megállapodás újranyitásának lehetőségét, jóllehet a tárgyalások folytatásába beleegyeztek.



Theresa May keddi alsóházi felszólalásában kijelentette: e tárgyalások "döntő szakaszukban" járnak, és a jelenlegi helyzetben "mindenkinek meg kell őriznie higgadtságát".



Hozzátette: sem London, sem az Európai Unió nem akarja a gyakorlatban alkalmazni a backstop-megoldást, illetve ha e mechanizmusra mégis szükség lenne, mindkét fél egyetért abban, hogy csak átmenetileg lehetne életbe léptetni. Ebben a helyzetben London szerint ésszerű az a kérés, hogy e szándékokat kötelező jogi erejű módosítások támasszák alá - mondta a brit miniszterelnök.



May megerősítette: Juncker a brüsszeli találkozón kitartott az EU azon álláspontja mellett, hogy a kilépési megállapodást nem lehet újranyitni, de a felek a tárgyalások folytatásáról egyeztek meg.



A brit kormányfő elmondta, hogy február vége előtt ismét találkozik Jean-Claude Junckerrel, akivel összegzik az addigi tárgyalások eredményeit.



Theresa May nem tett egyértelmű utalást arra, hogy a Brexit-feltételekről szóló megállapodás mikor kerülhet ismét az alsóház elé, csak annyit mondott: az EU-val kezdett tárgyalásokhoz még időre van szükség, és amint sikerül elérni a London által szükségesnek tartott előrelépést, a kormány újból alsóházi szavazásra bocsátja a kilépési egyezményt.



A Brexit-megállapodást elsősorban a backstop-záradék miatt utasította el januárban példátlan, 230 fős többséggel a londoni alsóház, mivel a keményvonalas tory Brexit-tábor attól tart, hogy ha szükség lenne e megoldás életbe léptetésére, az Egyesült Királyság végleg beleragadhat egy vámuniós viszonyrendszerbe az EU-val.



A mechanizmus alapján ugyanis a Brexit után úgy lenne elkerülhető az évek óta nem létező fizikai határellenőrzés visszaállítása Észak-Írország és az Ír Köztársaság között, hogy az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, ha nem sikerül időben olyan kereskedelmi megállapodást elérni, amely feleslegessé teszi a készenléti mechanizmus alkalmazását.



Az EU jelenlegi álláspontja szerint azonban - mivel nemzetközi szerződésről van szó - nincs mód arra, hogy ha a backstop-megoldás életbe lép, abból London saját döntése alapján egyoldalúan kiléphessen, az alkalmazhatóság időbeli korlátozása pedig az EU vámuniójának integritását sodorná veszélybe.