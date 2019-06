Feltételesen volt szabadlábon, most legalább négy embert megölt - videó

Legalább négy embert megölt és többeket megsebesített egy ámokfutó kedden az ausztráliai Északi Terület fővárosában, Darwinban, az elkövetőt őrizetbe vették - közölte a helyi rendőrség.Reece Kershaw rendőrfelügyelő a sajtónak elmondta, hogy a férfi a város öt különböző pontján lövöldözött fegyverével. A rendőrség által "jól ismert" gyanúsítottat januárban, egy év börtönbüntetés után helyezték feltételesen szabadlábra."Továbbra is próbáljuk kideríteni tettének indítékát" - mondta, hozzátéve, hogy a rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.A felügyelő elmondta, az első jelentések arról szóltak, hogy egy férfi tüzet nyitott a központi üzleti negyed közelében, ezt követően további négy helyszínen folytatta ámokfutását, állítólag egy rendőrőrsre is megpróbált behatolni.Szemtanúk a helyi médiának azt mondták, hogy a férfi besétált egy motelbe, ahol sörétes puskájával több ajtóra is rálőtt. A dpa német hírügynökség értesülései szerint a férfi feltehetőleg három emberrel a motelnél, további eggyel pedig egy másik helyszínen végzett.A Londonban tartózkodó Scott Morrison ausztrál miniszterelnök szörnyű erőszakcselekménynek nevezte az esetet, de ő is hangsúlyozta, hogy nem terrorcselekményt történt.