Az eseményen Pintér-Péntek Imre, kamarai elnök hangsúlyozta: az a munkaerőforrás, aki a vármegyénkben dolgozik, fontos számunkra. Számtalan megoldást együttműködést keresünk szervezetekkel, a REJUNIVA Kft.-vel megkötött megállapodás is ennek köszönhető. Megállapodást írtak alá az idősödő munkaerőért.

Megállapodást kötött pénteken a REJUNIVA Kft. és a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A felvételünkön dr. Pető György, Révi Zsolt, a REJUNIVA Kft. ügyvezetői, valamint Pintér-Péntek Imre, kamarai elnök.

Fotó: Csapó Balázs

– Kiemelt célunk az áthajló korosztály (55-65 év) munkaerő-képességének megerősítése. Fontos, hogy ezek a dolgozók, koruktól függetlenül a lehető legjobb fizikai és mentális állapotban legyenek. A Széchenyi Egyetemmel számukra adunk olyan programot, ahol a már említett állapotukat fenn tudják tartani, az önmaguk, és a közösség hasznára. Ezzel kapcsolatban indítunk programokat. Felmérések készítünk, hogy ez a korosztály mit gondol a jövőjéről, meddig akar dolgozni. Egy biztos, szükség van rájuk a munkaerő piacon –fogalmazott.

Megállapodást kötöttek a felek

A REJUNIVA Kft. egyik ügyvezetője, dr. Pető György az eseményen elmondta: cégünknek egyrészt az 55-65 év közöttiek az egyik célcsoportja. Azonban ne felejtsük el a fiatal nyugdíjasokat sem, akik ugyancsak kiemelt kategóriába tartoznak.

– Rájuk szintén szükség van a munkaerő világában. Az egyetem számos társadalmi problémára keres megoldásokat, ilyen a munkaerő is. Lehetőséget kell adnunk a foglalkoztatottakkal való szervezett konzultáció lehetőségére, amit többek között tartalmaz, a most aláírt közös megállapodás is – részletezte az ügyvezető.