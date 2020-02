Újjászületett a régi tejcsarnok Dunaszigeten

A Közösségfejlesztés a generációk összefogásával című projekt keretében megszépült az egykori tejcsarnok épülete a Cikola utcai játszótérnél. Az Ötsziget Faluszépítő Egyesületnek ad otthont ezentúl a létesítmény.

A 2014 óta működő Ötsziget Faluszépítő Egyesület tagjainak célja a község szépítése. Jelenleg húsznál több az önkéntesek száma az egyesületnél, akik aktívan szépítik a községet, évente mintegy 1000 óra társadalmi munkával. A község közterületeinek rendezése, fásítása, virágosítása, természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális, művészeti, hagyományőrző tevékenységek sora fűződik már az egyesület nevéhez.

2017-ben a helyi játszótéren alakítottak ki egy mezítlábas ösvényt, ezen a 44 méter hosszú sétányon több mint 10-féle különböző járófelületen sétálhat végig az érdeklődő. Megszépítették az orvosi rendelő parkolóját, emellett egy Semmelweis Ignác-emlékhelyet is kialakítottak.

Idén három belterületi híd korlátjánál nyílik írisz több mint száz méter hosszan. A virágot a saját kertjeikből hozták, illetve az ismerősök adományaiból ültették el a tagok. Nemrég pedig néprajzi tárgyak gyűjtésébe kezdtek.

– A most megújult tejcsarnok épülete már helyet is tud biztosítani az egyesületnek, így tárolni tudjuk a munkánkhoz szükséges eszközöket – tudtuk meg Földes Zoltánné Anikótól, az egyesület elnökétől. – Itt jövünk össze megbeszélni a kertbarátszakkörrel kapcsolatos ötleteinket. Folytatódik majd a rajz- és festő szakkör is. A vidékfejlesztési program keretében valósult meg a projekt. A Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesülethez benyújtott pályázatunkhoz 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk, az önkormányzat pedig 1,7 millió forint önrészt biztosított. Mivel a pályázat utófinanszírozású, köszönet jár két egyesületi tagnak, akik 5,2 millió forint tagi kölcsönnel segítették a projekt megvalósulását.

Az épületben 1975 és 1999 között gyűjtötték be a háztáji gazdaságokból a tejet. Az önkormányzat később felújíttatta a tetőt. Az Ötsziget Faluszépítő Egyesület pedig három éve raktárnak használhatta. Most az épület külső-belső szigetelést kapott, korszerű fűtéssel és világítással, térkövezéssel szépült meg.

– Szeretnénk parkosítani és parkolóhelyeket kialakítani, májusra pedig egy közel négyszáz négyzetméteres ötletpark átadását tervezzük – zárta szavait Földes Zoltánné Anikó, az egyesület elnöke.

Cseh Benjamin dunaszigeti polgármester a Kisalföldnek arról beszélt, hogy az önrész mellett szakmailag is segítették a pályázatot. A faluvezető szerint szintén fontos, hogy míg egykor a tejcsarnok is közösségi funkciót töltött be, találkozási pontként szolgált, úgy a mostani is, csak újragondolva. Ezzel egy újabb értéket tudtak átmenteni a jövő számára.