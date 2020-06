Megnyílt a megye első hospice háza Mosonmagyaróváron – fotók

Több év tervezés és előkészület után pénteken ünnepélyesen megnyílt a végstádiumú daganatos betegek előtt a megye első hospice-háza Mosonmagyaróváron.

Több mint egy esztendeje várja a tényleges nyitást a megye első hospice-háza. Létrejöttéért nagyon sokan megálmodója, dr. Bodnár Mária mellé álltak. Pénteken ünnepélyes keretek között megnyitották az intézményt Nagy István agrárminiszter, a térség polgármesterei, adományozók jelenlétében.

Teltház két héten belül

A magyaróvári egyházközség Lotz Károly utcai közösségi házát alapították át erre a célra mintegy ötvenmillió forintból. Hétfőn érkezik az első két beteg, s a hospice-ház vezetője szerint két héten belül már teltház lehet. Akkora az igény erre a szolgáltatásra.

A magyaróvári katolikus egyházközség azzal támogatta az ügyet, hogy felajánlották ingyenesen e célra a Lotz Károly utcai közösségi házuk egy szárnyát, mindezt száz évre. Az átalakításhoz és a majdani működtetéshez létrejött korábban a Hospice Segítő Kéz Alapítvány. Miután az épületet mintegy ötven millió forint értékben felújították, berendezték, a szükséges engedélyeket megszerezték, állami támogatásra várt az intézmény. A koronavírus járvány miatt is csúszott a hivatalos átadó, melyet most pénteken tartottak Nagy István agrárminiszter, a térség településvezetői és adományozók jelenlétében.

Csepp a pohárban ez a tíz ágy

– Voltak pillanatok, amikor magam sem hittem el, hogy ebből ház lesz. Annyi ember volt, aki erőt adott: ez az intézmény a jószándék gyümölcse – kezdte gondolatait, a meghatottságtól könnyek között az alapító. A belgyógyász-onkológus főorvos, mint mesélte hamar „megfertőződött” ezzel az ellátással. Kollégáival évek óta látogatja otthonukban a végstádiumú daganatos betegeket Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében.

Ennek lényege, hogy az utolsó életszakasz emberi méltóságának megbecsülésén túl tehermentesítsék átmenetileg a családot a gondozás fizikailag és lelkileg is megterhelő feladata alól, és megfelelő ellátást kaphassanak azok is, akiknek nincs hozzátartozójuk. Ehhez a lelkileg is megterhelő munkához csatlakozott segítőként dr. Antal-Varga Dóra háziorvos, hospice-ellátó orvos. Az intézmény tizenegy munkatársa dolgozik hétfőtől a betegekért. A doktornő szerint a most átadott tízágyas intézmény csak csepp a pohárban, ennél jóval többre lenne igény. Arra számít, hogy két héten belül teltházzal működhetnek.