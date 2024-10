Most közzétett videójában bepillantást nyerhetünk az esküvői előkészületekbe, még azt is megtanulhatjuk, hogyan készül náluk a töltött káposzta és mi a titka a tökéletes gombócoknak. Laura abba is beavatja a nézőket, hogy mivel töltötte a nagy nap előtti estét, és azt is elárulja, hogy miért siettek az esküvővel.

Nyilván lehetett volna várni egy évet, hogy minden előkészületre jusson elég idő

- kezdte.

3 hónappal a lánykérés után ment férjhez Cserpes Laura

Szomorúan idézte fel, hogy tavasszal vesztette el nagymamáját, akivel nagyon közel álltak egymáshoz. Semmikép sem szerette volna, hogy másik nagymamája ne lehessen ott az esküvőjén. Ezért döntöttek úgy, hogy még idén megtartják - magyarázza.