Valencia BC–SERCO UNI Győr 74–59 (20–21, 18–11, 21–10, 15–17) Valencia, női Euroliga-mérkőzés, D csoport, 3. forduló, 2000 néző. V.: Güngör (török), Hilke (finn), Stalaucinskaite (litván). Valencia: ROMERO 11/6, Casas 2, Iagupova 7/3, Fingall 9/3, HATÁR 12. Cs.: MAVUNGA 11, Alba Torrens 8/3, Turner 8, Vitola 6/3, Erauncetamurguil, Florez. Edző: Ruben Burgos. UNI Győr: DOMBAI 16/12, Dubei 7/3, Bach 6/6, Garbin 11/6, Kiss V. 2. Cs.: Goree 6/6, Telenga 2, Ruff-Nagy D. 2, Wentzel 5, Angyal 2. Edző: Cziczás László.

Az első kosarat a hazaiak szerezték, de aztán egy 7–0-ás vendégroham következett, sőt, egy újabb győri tripla is beesett (4–10). A spanyolok pillanatok alatt kiegyenlítettek, de Bach a harmadik győri triplát szerezte (10–13). Továbbra is remekül dobtak Dombaiék, a 7. perc végén 20–12-re vezettek, időt is kért a spanyolok edzője. Ez hatásosnak bizonyult, ugyanis a hajrában egy pontra feljött a Valencia, a szakaszt Alba Torrens távolról eleresztett, de hajszál pontos triplája zárta le (20–21).

A második tíz percben több int egy percet kellett várni az első kosárra, azt Goree szerezte triplából. Nem sokkal később viszont utolérte a zöld-fehéreket a Valencia, Iagupova kosár plusz büntetője után 25–25 volt az állás. A vezetést nem adták ki a kezükből a látogatók, Dombai volt eredményes. A negyed közepén viszont már a hazaiknál volt az előny, sőt, Alba Torrens háromra növelte azt (30–27). Mindkét csapat kapkodott támadásban, Garbin két büntetővel nyugtatta csapatát. A félidő hajrájában ellépett öt ponttal a spanyol bajnok (34–29). Ekkor kicsit „beragadt” az eredményjelző, a hazai időkérés után a holtpontról a Valencia mozdult el. Dombai triplája fontos volt, a nagyszünetben pedig 38–32 volt a hazaiak javára.

A harmadik negyed Dombai hárompontosával kezdődött, majd újabb magyar kosár született, de azt a Valenciában játszó Határ szerezte, ami egy 11–0-s hazai roham kezdete volt, ezzel először lett tíz pont fölötti a különbség (49–35). Telenga még büntetőből sem tudott betalálni. Bach viszont megszakította a spanyolok pontgyártását, ő is beemelt egy trojkát. A mérkőzés menetén azonban nem sikerült ezzel sem fordítani, a Valencia biztosan őrizte a tíz pont fölötti előnyét. A szakasz hajrájában egy tripla után 59–42-re módosult az eredmény. Mindkét csapatnak volt még esélye kosarat dobni, de már egyik fél sem dobott pontosan.