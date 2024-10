Idén is megtartotta hagyományos jótékonysági sétáját a Rotary Club Sopron, amelyet közel húsz esztendeje minden év október 23-án rendeznek meg a városi megemlékezést követően. A kellemes időnek köszönhetően idén közel 150-en csatlakoztak a sétához, hogy együtt fedezzék fel Sopron belvárosának műemlékeit. A Rotary Club, ahogy mindig, most is jótékony célra fordítja a rendezvényen összegyűlt adományokat. Ezúttal múzeumpedagógiai programot hoznak létre gyermekek számára.