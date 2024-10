– Később aztán bevezették a földgázt, az országos földgáz program keretében ide is elérkezett a gázellátás lehetősége, és technológia váltások sora jellemezte a rá következő éveket. Újabb forró víz kazánpark épült, gőzkazánok létesültek. Aztán 2002-ben erőművet tudtunk építeni, ami gazdasági fellendülést hozhatott a városnak, és a társaságnak. 2015-ben megnyílt a geotermikus hőhasznosítás, ami megújuló energiaforrás, és a mai klímavédelmi céloknak felel meg. Érdekesség, de most októberben 95 százalékban geotermikus hőt használtunk fel. Éves viszonylatban szeretnénk a hatvan százalékot tartani, a maradék negyven százalék pedig marad a földgáz alapú hőellátás – mondta el az igazgató, hangsúlyozva, hogy a fejlesztések, a gyártások, és az üzemeltetés is azzal a céllal vezérelt, hogy minél kevesebb káros anyag kibocsátás szabaduljon fel a munka során.

Közel 28 ezer lakást fűtünk a megyeszékhelyen, biztosítjuk a mindennapi komfortot, négyszáz hőközpontot üzemeltetünk, és 225 kilométeres, forró vizes vezetéket használunk. Munkánk nagy része a tömegek részére láthatatlan, megítélésünk viszont abban mérhető, amikor hideg időjárásnál meleg lesz a radiátor, és folyik meleg víz a csapokból

– tette hozzá az igazgató.