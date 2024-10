Turbék István

„Ez nem mindig jött össze, nagyon sok minden megváltozott a fociban, főleg amatőr szinten, a nyolcvanas-kilencvenes évekhez képest. Voltak nem annyira jó és sikeresebb éveink Ménfőcsanakon. Nyertünk kupákat, de megjártuk a harmad- osztályt is. Jelenleg építkezünk. Van egy jó edzőnk és vannak jó játékosaink. Régóta a megyei igazgatóság elnökségében is dolgozom, s 2012 óta szövetségi ellenőrként járom az élvonal meccseit. Bár akadnak, akik azt mondják, akarnok vagyok, ez is kellett, hogy elérjem, amit szerettem volna. A játéktéren és később a pálya szélén is.”