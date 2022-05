Tavasszal minden megújul, és a szürke, hideg napok után nekünk is igényünk van a változásra – magyarázza Farkas Ilona kertészmérnök, fitoterapeuta, mentálhigiénés szakember. Ugyanakkor a lelki nagytakarítás nincs évszakhoz kötve, a saját lelki egészségünkért egész évben dolgozni kell. Ám elegendő bátorság is szükségeltetik ahhoz, hogy megkíséreljük az érzelmi rendrakást. A napi taposómalomban a történések és az esetleges gondok beszippantanak bennünket, úgy is fogalmazhatnánk, hogy ennek okán egy „csövön” keresztül látjuk a körülöttünk lévő világot. A változásnak fontos szerepe van az életünkben, a testünk mellett a lelkünket is rendben kell tartani. A böjti időszak különösen alkalmas arra, hogy a testünket is tehermentesítsük, a tisztításnak nagy szerepe van az emésztésben. Ugyanakkor a lecsendesedés arra is alkalmat teremt, hogy elkezdjünk befelé figyelni. A mentálhigiénés szakember úgy fogalmaz, a lelki megújulás alapja, hogy más szemüveget veszünk fel, amely ráirányítja a figyelmünket a bennünk lévő „lelki gubancokra”.

Találó a felhívás: „Változtass, hogy változhass!” A lakásban, házban végzett tavaszi nagytakarítás egy fontos „rítus” lehet abban, hogy a rendrakás, mint tevékenység befolyásolja a belső folyamatokat is. A pszichológiában használják a rendterápiát, amely visszahat a lélekre és elménkre. Lényege pedig az, hogy adjunk keretet a napnak, abban pedig legyen olyan időszak, amikor csak magunkra figyelünk, úgy is fogalmazhatnánk, „megadjuk a testnek és a léleknek azt, amire szüksége van”. Ez fókuszálhat például a rengeteg lehetőség közül az alvásidőre, a táplálkozásra, ám ki kell tapasztalni, hogy kinek éppen mi a legjobb. Fontos, hogy elinduljunk egy önismereti úton, kilépjünk a mindennapok örvényéből. Már az ókori bölcsek is rámutattak arra, hogy a helyzetünket nem szabad erősen korlátozó tényezőnek venni. A pszichés egészség feltétele, hogy a világhoz derűvel, pozitívan álljunk. Ne keseregjünk a korlátokon, inkább fókuszáljunk arra, hogy az adott kereteken belül próbáljuk meg mindenből kihozni a legtöbbet.

A tavasz érkezésével új energiák kelnek életre, amelyből érdemes merítkeznünk. A természet felölti legszebb ruháját, és csodaszép színekben pompázik minden. Nagyon is találó az a mondás, hogy ép testben ép lélek. Keressük a feltöltődési lehetőségeket a mozgásban, amelyek pozitív energiákat szabadítanak fel. A szabad levegőn töltött idő, a napfényben fürdőzés, a séta, de bármilyen mozgás csodás hatású testre és lélekre, és a stressz csökkentésében kutatások bizonyítják az erdőterápia hatékonyságát is. Használjuk fel a lélek simogatására az erdők nyugalmát, halljuk meg a vidáman zengő madárcsicsergést, mozgassuk meg „berozsdásodott” testünket, és persze a tudatosságnak is nagy szerepe van a „karbantartásban”. Az olvasásterápia szintén ajánlott, hiszen a könyvekből olyan felismeréseket kaphatunk önmagunkról, amelyek szintén lélektisztítók. Farkas Ilona fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a lelki nagytakarítás valójában nem évszakfüggő, és főleg nem rövid folyamat, de mindenképpen megéri az önismeret útján való elindulás. Ám ne siettessünk semmit, haladjunk lépésről-lépésre. Azt kell megértenünk, hogy a lelki jóllét, az optimizmus, a boldogságra való nyitottság tanulható, tudatában kell lennünk, hogy hatással vagyunk a saját életünkre, a körülöttünk levő világra, a gondolatainkra.

Tudatosan kell kutatnunk életünk azon területein, amelyek pozitív érzéssel látnak el minket, mint biztonság, öröm, bizalom, szeretet, hála, nyugalom, játékosság, csend. Merüljünk alá a lelkünk „bugyraiba” és nézzünk szét, s ha észrevesszük, hogy valami fáj, valami hiányzik, vagy rálátunk a „lelki gubancokra”, akkor az már maga a változás. Megszabadulhatunk a lelki terhektől, ám ne csapjuk be magunkat, legyünk türelmesek, és használjuk ki a pillanatok lehetőségét. Engedjük és tegyünk érte, hogy ne csak körülöttünk, bennünk is virradjon a tavasz.