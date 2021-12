Mennyiség és minőség 2021.11.29. 08:20

Mi kerüljön a Mikuláscsomagba?

A gyerekek és a valljuk be sok felnőtt is nagyon várja minden évben a Mikulást, most sincs ez másképp, de nem mindegy, mi kerül a kis piros csomagokba? Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform Egyesület szakmai vezetője szerint nagyon fontos a mennyiség és a minőség, hogy gyermekeinknek ne ártsunk a sok édességgel, hanem egészséges finomságokat és melléje ölelést, közös programot, feledhetetlen élményt is adjunk.

Szabó Csilla Szabó Csilla

Antal Emese dietetikus két kiskorú gyermek édesanyjaként is azt tanácsolja, számíthatunk rá, hogy csemeténk nem csak egy helyről kap csomagot, ezért se vegyünk nagy mennyiséget. Ha a Mikulás ajándékát mi állítjuk össze, akkor szerinte is elengedhetetlen tartozék a csokoládé, az édesség. A nagyméretű figurák helyett inkább 1-2 kisebbet vagy közepeset válasszunk. Minél nagyobb a csoki, annál nagyobb kísértés van rá, hogy a kis lurkó „együltő helyében” szeretné megenni, ami nagyon egészségtelen, ha pedig elrakjuk későbbre, azt már nem biztos, hogy töredezetten nagyon gusztusosnak tartja. „Ezek a maradékok lehetnek a későbbi karácsonyi sütemények hozzávalói az anyukák legnagyobb örömére” – mondta a szakember és hozzátette, ha a családban kedvelt az étcsokoládé, akkor minél magasabb kakaótartalmú legyen, mert annak magas az antioxidáns tartalma. Persze, ha a gyermek a tejes változatot kedveli, abban is a legjobb minőséget keressük, hiszen abban meg több a fejlődéshez szükséges kalcium. A Mikuláscsomag egészséges ajándékokat rejtsen és a közös, a családdal töltött minőségi idő élményét is adhatja.

Minél többféle finomságot tartalmaz a Mikuláscsomag, annál nagyobb lehet az öröm a bontogatásnál. Tegyünk bele olyan friss vagy aszalt gyümölcsöt, amit szeret a gyermekünk, vagy éppen olyat, amit esetleg nem ismer, és amelynek fogyasztása, ízlelgetése, ismertetése vidám közös pillanatokat adhat az egész családnak. Mindezekkel hozzájárulunk a napi többszöri gyümölcsbevitelhez a kicsiknél és nagyoknál egyaránt.

Egészségesek az olajos magvak, pl. mandula, dió, mogyoró, diákcsemege, amiből szintén tehetünk a csomagba, de kaphatók már különböző ízesítésűek is, esetleg csokiba, karamellbe forgatott változatok is.

A házi készítésű apró sütemények és kekszek kicsi és tetszetős csomagolással szintén kedves meglepetések lehetnek, de próbálkozhatunk néhány darab teljes kiőrlésű termékkel vagy készíthetünk magunk is pl. sütőtökből, vagy csomagolhatunk házilag készített sajtos, túrós vagy egyéb ízesítésű kis rudacskákat is. Nem a mennyiség fontos ezeknél sem, hanem a különlegesség vagy az otthoni sütésű különlegesen díszített változat.

Kis játékok is belekerülhetnek a Mikulás csomagjába, ami csak aprócska legyen, de esetleg maradandó emlék lehet (pl. foglalkoztató füzet, figurás, színes radír, díszes toll, vidám hajcsat, mesefigurás füzetecske, kulcstartó, kisautó, karácsonyi nyomda, ujjbáb stb.)

A legfontosabb a dietetikus édesanya szerint azonban az, hogy próbáljunk a meglepetések közé élményt, minőségi időt is csempészni, kis cédulákra írva (pl. korcsolyázás, nagy családi séta, közös süteménysütés, kézműveskedés anyával, apával, testvérekkel). Természetesen az ajtóba vagy ablakba helyezett, szépen kitisztított kiscipőkbe, kiscsizmákba pottyanthatja a Mikulás a meglepetéscsomagot, de a lakásban el is rejthetjük azokat. Ez esetben ne felejtsük el az ölelést és a puszit sem, ha a gyermekünk megtalálja az ajándékot.

