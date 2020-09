Női kézilabda Bajnokok Ligája – Moszkvában kezd a Győri Audi ETO

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a címvédő Győri Audi ETO KC csapatát tartja a legnagyobb esélyesnek a végső sikerre a szombaton rajtoló női Bajnokok Ligájában.

Elindult a csapat Moszkvába

Az ötszörös BL-győztes győriek vezetik az EHF legfrissebb erősorrendjét, amelyben kitérnek arra, hogy a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt előző idény végén Kiss Éva és Kari Aalvik Grimsbö visszavonult, Bódi Bernadett és Jana Knedliková pedig eligazolt.

A klub a távozókat minőségi játékosokkal pótolta, hiszen a kapuba érkezett a norvég Silje Solberg és a francia Laura Glauser, jobbszélső posztra pedig Lukács Viktória.

A győriek a BL-ben rekordot jelentő 37 meccsből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek, ami 2018 januárja óta tart, ám intő jel lehet számukra, hogy a bajnokságban januárban kikaptak a Siófoktól, a nyári felkészülés során pedig a Ferencvárostól.

Minden bizonnyal a csoportbeosztás is kedvezni fog az ETO-nak, amely a könnyebb nyolcasba került.

A Ferencváros az ötödik helyen szerepel az erősorrendben, ami némi meglepetés ahhoz képest, hogy 2016 és 2019 között mind a négy szezonban a negyeddöntőben esett ki a BL-ben, az idén pedig a középdöntőben búcsúzott.

Az EHF elemzése emlékeztet rá, hogy az FTC megtartotta az előző idény legjobb fiatal játékosának választott Háfra Noémit, valamint a góllövőlista második helyezettjét, Klujber Katrint, ráadásul Emily Bölk, Alicia Stolle és Julia Behnke személyében három német válogatott játékossal, valamint a világbajnok holland Angela Malesteinnel erősített. Rajtuk kívül Kisfaludy Anett és Janurik Kinga is a Népligetbe igazolt, ám a Győr 24-16-os legyőzése így is nagy meglepetés volt.

A tavalyihoz hasonlóan a szerencse az idei sorsolás során is elpártolt a Ferencvárostól, amely a nehezebb csoportba került, ám Elek Gábor vezetőedző kijelentette, hogy mindenképpen szeretnének az egyenes kieséses szakaszba jutni.

A női BL-ben továbbra is 16 csapat szerepel, de a lebonyolítás változott, és a most következő évadtól a férfiakéval megegyező lesz: 14 fordulót követően mindkét nyolcas csoportból automatikusan a negyeddöntőbe jutnak az első és második helyezettek. A 3-6. helyezettek oda-visszavágós alapon döntik el, ki jut még a legjobb nyolc közé, míg a tabella utolsó két-két együttese búcsúzik. A csoportkörben továbbra is szombaton és vasárnap lesznek a meccsek. A rájátszás mérkőzéseire márciusban és áprilisban kerül sor, a budapesti négyes döntőt pedig – amely idén elmaradt – május 29-30-án tartják.

Idén a 14 fordulóból kilencet bonyolítanak le, amennyiben a koronavírus-járvány lehetővé teszi. November 22. után bő másfél hónapos szünet következik a norvég-dán közös rendezésű Európa-bajnokság miatt, a BL pedig január 9-én folytatódik majd.

Mindkét magyar együttes szombaton lép pályára az első fordulóban, a győriek – magyar idő szerint – 18 órától a CSZKA Moszkva otthonában szerepelnek, a Ferencváros pedig 18 órától Érden fogadja az ugyancsak orosz Rosztov-Don csapatát, az EHF erősorrendjének második helyezettjét.

Utóbbi párharc külön érdekessége, hogy Hlavaty Tamás másodedző helyettesíti a Rosztov-Don kispadján Per Johansson vezetőedzőt, aki még nem csatlakozhatott a csapathoz. Hlavaty Tamással nyerte meg az együttes az Orosz Szuperkupát is múlt szerdán.