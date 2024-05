FC Ajka–ETO FC Győr

Ajka, vasárnap, 17.30. V.: Berke.

A feljutást érő helyen álló ETO-t sok szurkoló kíséri el az egykori bányászvárosba. A 150 nézőt befogadó vendégszektor mellett a hazai klub egy másik lelátórészt is a győri drukkerek rendelkezésére bocsátott, az ezzel járó másfél millió forintos pluszköltséget az ETO vállalta.

Borbély Balázs vezetőedző: „Nagyon nehéz mérkőzésre készülünk, ami lehet, hogy nehezebb lesz, mint a Vasas elleni. Van rajtunk mentális teher, ezt nem szeretném levenni a játékosokról, mert kell hogy tudják, miért is játszunk. Azzal is tisztában kell lenniük, hogy nagyon komoly ellenféllel fogunk megmérkőz­­ni, amely jó tavaszt produkált. Nem lesz könnyű meccs, de nyerni akarunk!”

Győrött, a Széchenyi téren óriáskivetítőn követhetik a mérkőzést az érdeklődők. A meccs után ide várják a remélhetően már NB I-es zöld-fehér csapatot is, hogy a szurkolókkal együtt ünnepeljenek.

Gyirmót FC Győr– Szombathelyi Haladás

Alcufer Stadion, vasárnap, 17.00. V.: Rúsz.

Tamási Zsolt vezetőedző: „Csörgő Viktor sárga lapok miatt fog hiányozni, mellette Szegi Vince is kimarad, a többieket pedig várjuk, hogy felépüljenek. Terveink között van továbbá, hogy az NB III-as csapatunkból is szerepet kapnak néhányan vasárnap. Remélem, a srácok felszabadultan tudnak majd játszani, és sikerrel zárjuk az utolsó mérkőzésünket.”

Credobus Mosonmagyaróvár–BFC Siófok

Mosonmagyaróvár, 17.00. V.: Berényi.

Nagy Ádám, a Lajta-partiak vezetőedzője: „Hozzánk méltó módon szeretnénk befejezni a szezont, és begyűjteni a három pontot. Remélem, ez jó teljesítménnyel párosul.”

A forduló további párosítása, ma: Kozármisleny–Nyíregyháza Spartacus, 17.00; vasárnap: Pécsi MFC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Kazincbarcika SC–Budafok, BVSC–Budapest Honvéd, Csákvár–Tiszakécske, 17.00; Vasas FC–Soroksár SC, 17.30.





A Merkantil Bank Liga, NB II 34., utolsó fordulójában minden kérdés eldől. Az ETO Ajkán lép pályára, a Gyirmót és a Mosonmagyaróvár hazai környezetben búcsúzik az idénytől. labdarúgás munkatársainktól FC Ajka–ETO FC Győr Ajka, vasárnap, 17.30. V.: Berke. A feljutást érő helyen álló ETO-t sok szurkoló kíséri el az egykori bányászvárosba. A 150 nézőt befogadó vendégszektor mellett a hazai klub egy másik lelátórészt is a győri drukkerek rendelkezésére bocsátott, az ezzel járó másfél millió forintos pluszköltséget az ETO vállalta. Borbély Balázs vezetőedző: „Nagyon nehéz mérkőzésre készülünk, ami lehet, hogy nehezebb lesz, mint a Vasas elleni. Van rajtunk mentális teher, ezt nem szeretném levenni a játékosokról, mert kell hogy tudják, miért is játszunk. Azzal is tisztában kell lenniük, hogy nagyon komoly ellenféllel fogunk megmérkőz­­ni, amely jó tavaszt produkált. Nem lesz könnyű meccs, de nyerni akarunk!” Győrött, a Széchenyi téren óriáskivetítőn követhetik a mérkőzést az érdeklődők. A meccs után ide várják a remélhetően már NB I-es zöld-fehér csapatot is, hogy a szurkolókkal együtt ünnepeljenek. Gyirmót FC Győr– Szombathelyi Haladás Alcufer Stadion, vasárnap, 17.00. V.: Rúsz. Tamási Zsolt vezetőedző: „Csörgő Viktor sárga lapok miatt fog hiányozni, mellette Szegi Vince is kimarad, a többieket pedig várjuk, hogy felépüljenek. Terveink között van továbbá, hogy az NB III-as csapatunkból is szerepet kapnak néhányan vasárnap. Remélem, a srácok felszabadultan tudnak majd játszani, és sikerrel zárjuk az utolsó mérkőzésünket.” Credobus Mosonmagyar- óvár–BFC Siófok Mosonmagyaróvár, 17.00. V.: Berényi. Nagy Ádám, a Lajta-partiak vezetőedzője: „Hozzánk méltó módon szeretnénk befejezni a szezont, és begyűjteni a három pontot. Remélem, ez jó teljesítménnyel párosul.” A forduló további párosítása, ma: Kozármisleny–Nyíregyháza Spartacus, 17.00; vasárnap: Pécsi MFC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Kazincbarcika SC–Budafok, BVSC–Budapest Honvéd, Csákvár–Tiszakécske, 17.00; Vasas FC–Soroksár SC, 17.30.



A bajnokság állása



1. Nyíregyháza 33 23 7 3 67 – 27 76 2. ETO 33 21 3 9 64 – 37 66 3. Vasas 33 18 10 5 68 – 33 64 4. Szeged 33 15 14 4 34 – 22 59 5. Kozármisleny 33 15 7 11 55 – 43 52 6. Gyirmót 33 11 13 9 47 – 44 46 7. Soroksár 33 12 9 12 39 – 40 45 8. Ajka 33 13 4 16 30 – 32 43 9. Csákvár 33 12 7 14 38 – 43 43 10. Budafok 33 12 7 14 36 – 43 43 11. Honvéd 33 11 10 12 39 – 36 43 12. K.-barcika 33 11 10 12 36 – 40 43 13. Haladás 33 9 11 13 41 – 50 38 14. BVSC 33 10 7 16 27 – 40 37 15. PMFC 33 8 11 14 19 – 38 35 16. Tiszakécske 33 6 13 14 31 – 39 31 17. Siófok 33 7 7 19 33 – 59 28 18. M.-óvár 33 5 6 22 28 – 66 21

Nenad Lukic nagyon fontos gólt szerzett a Vasas ellen. Ajkán is a kapuba találna.

Fotó: molcsányi máté