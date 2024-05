Kisvárda–Motherson-MKC 25–35 (17–17)

Kisvárda, Városi Sportcsarnok, NB I-es női mérkőzés, 250 néző. V.: Kiu G., Kiu T.

Kisvárda: Mátéfi – Akiyama 1, KARNIK 8/3, SZABÓ L. 5, Ayano, Siska 1, Mérai 3. Cs.: Sarac, Leskóczi (kapusok), Micevksi, Novak, Bucsi 2, Kovalcsik 1, Gém, JUHÁSZ 4, Makó. Edző: Józsa Krisztián.

MKC: Szemerey – Udvardi 1, Lancz, PÁSZTOR 6, IVANCOK 5, TÓTH E. 8/5, Stranigg 3. Cs.: Hadfi, Horváth Sz. (kapusok), Varga E. 2, ALBEK 4, Sztankovics, Bardi 1, Faragó 2, Schatzl, Tóth G. 3. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/5. Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Már bronzérmesként léphetett pályára a Motherson Mosonmagyaróvár az NB I utolsó fordulójában a Kisvárda otthonában. A bajnok Ferencváros ugyanis hazai pályán 33–29-re legyőzte a DVSC-t, így pedig az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül is biztosan a dobogón zárja a szezont az MKC.

Jól tartotta magát a Kisvárda az első félidőben. Józsa Krisztián tanítványai a 10. percre a vezetést is megszerezték. Mérai és Karnik vezérletével tartotta is az előnyét a hazai gárda és hiába fordított néhány perccel később az MKC, a szünetig újra a vendégeknek kellett küzdeni a döntetlenért. A második félidőben aztán rendeződtek a sorok, helyreállt az MKC-s védekezés, a vendégek akarata érvényesült. Sorra jöttek az óvári találatok és negyedórával később már öt volt közte (21–26). A találkozón most is mindenki játéklehetőséget kapott, ahol végül magabiztosan nyert Gyurka János együttese.

Gyurka János: – Nagyon büszke vagyok a csapat egész éves teljesítményére. Óriási eredménynek tartom, amit elértünk. Nagyon hosszú szezon volt, hatalmas terheléssel, rengeteg meccsel és egyszerre háromfrontos harccal. Rengeteget tettünk az eredményekért és hihetetlen csapatmunkával, kiváló hozzáállással rászolgáltunk az eredményekre. A bajnoki bronzérem mellett nagyon büszke vagyok, hogy bejutottunk a Magyar Kupa négyes döntőjébe és történelmet írtunk azzal, hogy az Európa Ligában bejutottunk a legjobb nyolc közé.

A klub kedden, 18 órakor a Wittmann Parkban rendezi meg szezonzáró eseményét, ahol a távozó játékosokat és stábtagokat is elbúcsúztatja.