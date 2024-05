Mészáros Krisztofer, a Győri AC versenyzője bronzérmes lett Várnában. A párizsi olimpiára készülő tornász korláton végzett harmadikként a bulgáriai világkupán. A Győri AC kiválósága 14.133 ponttal zárt. Ugráson Molnár Botond 7. (13.366), Závory Szilárd nyújtón ugyancsak hetedik lett (11.466)

Szűcs Róbert, a férfiak vezetőedzője: „Krisztoferrel azokat a gyakorlatokat versenyezzük most be, amelyekkel Párizsra készülünk. Örülök, hogy gyakorlatilag a döntőben is ugyanúgy hozta a korlátot, mint a selejtezőben, pedig ez egy 3 tizeddel erősebb, mint amilyet az Eb-n láttunk tőle. A fiatalok esetében lehetett volna jobb eredmény is, de mindkettőjüknél volt pontatlanság.”