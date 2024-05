Gyirmót FC Győr – Szombathelyi Haladás 2-1 (2-1)

Gyirmót: 1220 néző. V.: Rúsz.

Gyirmót: Kecskés – Lányi B.,(Polgár 61), Hudák, Hajdú, Helembai – Kovács D. – Soltész (Ominger 76), Madarász, Kovács M., Molnár J. (Erdei 86) – Adamcsek (Kicsun 61). Vezetőedző: Tamási Zsolt

Haladás: Verpecz – Frák, Jancsó, Ene, Beronja – Baján, Szakály A. (Szvoboda 79), Erdei, Rétyi (Bolla B. 79) – Rácz (Pruska 70), Pintér F. (László K. 70).

Vezetőedző: Bosnjak Predrag.

Gólszerző: Pintér F. (0-1) a 2., Madarász (1-1) a 11., Soltész (11-esből, 2-1) a 45. percben

2. perc: Erdei Carlo bal oldali szöglete után a hosszúsaroknál érkező Pintér Filip 6 méterről fejelt, a labda egy pattanást követően a jobb felső sarokba hullott (0-1).

11. perc: Molnár János bal oldali beadása után Madarász Márk 10 méterről ballal a kimozduló Verpecz István fölött a kapu bal oldalába pörgetett (1-1).

45. perc: A baloldalon kapura törő Helembai Márkot Baján buktatta a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőből Soltész Dominik a jobbra mozduló Verpecz István mellett a kapu bal oldalába helyezett (2-1).

Ismét hidegzuhanyként hatott a találkozó eleje a hazaiak számára, ugyanis hamar vezetéshez jutott a vendégcsapat Pintér Filip fejese után, szerencsére azonban egy kitűnő bal oldali támadás befejezéseként Madarász Márk révén hamar jött az egyenlítő találat. Ezt követően csapatunk fokozatosan fölénybe került, s ez a játékrész végén eredményre is vezetett, ugyanis az agilisan kapura törő Helembai Márk buktatásáért megítélt büntetőből Soltész Dominik már a vezető gólt is megszerezte. Szünet után is folytatódott a kisebb helyzetekkel tarkított jó iramú, lüktető játék, a folyamatos cseréknek és a helyenként eleredő esőnek is köszönhetően frissült a csapatok játéka, de újabb találat már nem született. Az első félidőben megszerzett előny elegendőnek bizonyult, hogy győzelemmel búcsúztassuk a bajnoki évet.

Tamási Zsolt: - Sajnos az elején ismét bealudtunk, el kellett telnie negyedórának, hogy kontrol alatt tudjuk tartani a mérkőzést, úgy is, hogy tudtuk milyen haladás jön hozzánk. Összességében reális az elért hatodik helyünk, annak ellenére is, hogy volt a szezonnak olyan szakkasza is, amikor bátrabban gondolkodhattunk volna az előrelépésben, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor talán ez az igazi realitás.

Bosnjak Predrag: - Talán nem is kellene mondanom semmit a mai meccsről, hiszen amit a szurkolóink tiszta szívvel tesznek, az választ ad mindenre. Amit kettő éve az egyéni képzésen csináltunk, az most visszaköszön fiataljainknak köszönhetően a pályán. A történtek ellenére fantasztikus érzés a Hali-családhoz tartozni