Az ETO FC Győr és a Ferencváros és együttesei között rendkívül izgalmasan alakul az NB I döntője, amely jelenleg 1-1-re áll és amely az egyik csapat két győzelméig tart. A mindent eldöntő találkozó vasárnap 20.15 órakor kezdődik Budapesten a Groupama Arénában.

A két zöld-fehér csapat hat nap alatt hamadszor találkozik egymással. Az első mérkőzést a fővárosban 1-0-ra az ETO nyerte, míg a győri találkozón, szintén 1-0-ra, a Fradi győzött.

Horváth Cs. Attila, az ETO női szakágának vezetője:

"Pénteken a pihenésé és a regenerálásé volt a főszerep, míg szombaton a vidózáson, a taktikai edzésen volt a hangsúly, hogy aztán vasárnap este, az utolsó leheletéig küzdjön majd a csapat idegenben, a bravúrért, a bajnoki címért. A győri lányok sérüléssel, betegséggel, fáradtsággal dacolva is nagyon elszántak, nem érik be a fantasztikus kupagyőzelemmel, a csodálatos bajnoki döntővel, megküzdenek az aranyéremért. Az első két mérkőzés alapján kijelenthető, hogy a csapatok nagyjából egyenlő erőt képviselnek, így várhatóan megint nüanszok fognak dönteni a találkozón. Az akaraterőnek, és a szerencsének is hatalmas szerepe lehet a harmadik összecsapáson. Jó lenne, ha a férficsapat feljutna az NB I-be, mi pedig megszereznénk a bajnoki címet és együtt ünnepelhetnénk!"