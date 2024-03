Farkas Balázs Kesző, az ETO saját nevelésű csatára a napokban tölti be a 22. életévét. Talán a sors születésnapi ajándékának is tekinthető, hogy hosszú kihagyás után két-három héten belül ismét pályára léphet. Persze ez nem igazi ajándék, nagyon meg kellett dolgoznia érte.

Tavaly nyártól újra az ETO mezében.

Tavaly nyáron siófoki kölcsönszerződésből visszatérve állt munkába az ETO NB II-es csapatánál, amikor az egyik edzésen - játék közben - kitámasztásnál nagyot reccsent a jobb térde. Utolérte a sportolók rémálma: elszakadt a keresztszalagja. Műtét, majd több hónapos rehabilitáció következett a számára, de azt mondja, már látja az alagút végét.

- Egyre jobban alakul a helyzetem, egész jó ütemben haladok a teljes felépülést illetően. Ha minden jól megy, akkor két hét múlva végig teljesíteni tudom az edzéseket - újságolja a kérdésünkre. - Egy ideje már az első csapattal készülök ugyan, de kerülöm az egy az egy elleni párharcokat és az egymás közötti játékban sem veszek részt. Azt mondják, egy kicsit még legyek türelmes, ne siettesem a visszatérést. Most ez a legfontosabb.

Nyolc hónapja nem rúghatott "rendesen" labdába, ez lelkileg is megterhelő volt a számára.

- A rehabilitációnak voltak nehéz időszakai, nem tagadom - folytatja Farkas Balázs Kesző. - Főként a januárig tartó szakasz volt lelkileg megterhelő. A elmúlt másfél-két hónap szinte elröppent a korábbiakhoz képest. Idén már futball-lal kapcsolatos munkát végzek és erősítek, ezt szívesebben csinálom, mint a korábbi gyakorlatokat. Gyagya Attila erőnléti edzővel dolgozom, vele közösen tűztük ki a célt, az április közepi visszatérést és remélem, nem jön közbe semmi, mert akkor sikerül is teljesíteni. Kezdetben valószínű, az NB III-as csapatban kapok lehetőséget, hogy formába lendüljek, meccsperceket szerezzek a jelentős kihagyást követően.

Természetesen az elmúlt időszakan is fokozott figyelemmel kísérte az ETO teljesítményét.

- Az összes hazai mérkőzésen ott szurkoltam a lelátón és néha idegenbe is elkísérem a társakat. A tavaszi rajtnál kisebb gödörbe került a csapat, de úgy látom, a szombathelyi találkozóval lezárult a rossz széria. Már a játék és a hozzáállás is az őszt idézte. Pozitív vagyok a folytatást illetően, bízom benne, hogy a következő kilenc mérkőzésen is a régi arcát mutatja a gárda, mert az első két hely valamelyikén akarunk végezni és feljutni az NB I-be. A klubban is mindenki ezt szeretné - említette végül Farkas Balázs Kesző.