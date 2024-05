A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióban gyűjtötték a szemetet a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön személyi állományi tagjai és a fogvatartottak. Az elvégzett munka eredményeként tisztább lett a környezet, a fogvatartottak pedig jóvátételként élhetik meg a részvételt a programban. A személyi állomány tagjainak nemcsak a környék megtisztítása volt a célja, hanem a közösségépítésért is gyűltek össze.

Az elítéltek felügyelet mellett tisztították meg Sopronkőhidán az út melletti területet az eldobott üvegektől, papír- és műanyagszeméttől. A korábbi évekhez hasonlóan a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fogvatartottjai idén is szívesen csatlakoztak az akcióhoz, a jóvátételi munkának pedig éppen ez a lényege. Ez az elfoglaltság a büntetés-végrehajtás egyik legfontosabb célkitűzését, a reintegrációt is segíti. Az elítéltek érzik, hogy a társadalom számára hasznos tevékenységet végeznek, a közösséghez tartozónak érzik magukat, mindemellett a szabad levegőn, a börtön falain kívül végzett tevékenység változatosságot is jelent számukra. Az akcióban összesen mintegy húszan gyűltek össze a közös célért.

