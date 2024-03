Szuperliga, férfi

Bábolna–Szanki OBSE 6:2 (3455–3373).

A szuperligás tagság megtartása érdekében rendkívül fontos mérkőzés várt a Bábolnára. A mérkőzés a várakozásnak megfelelően a hazai csapat szempontjából alakult jobban, hiszen az első két párban szereplő játékosok eredményei biztatóan alakultak, jelentős előnnyel zárták ezt a sort. A középső harmadban tapasztalt megtorpanás nem zavarta meg a többieket, mert a befejező páros megnyugtató módon zárta le a mérkőzést, melynek végén a Bábolna neve mellé került a két bajnoki pont.

Psz.: Szász L. 606, Tóth Z. 585, Brázik T. 568, Imre B. 567.

Az ifjúsági mérkőzésen a bábolnai fiatalok győztek 3:1-re. Psz.: Teberi M. 551 fa.

Rába ETO Győr SE–Köfém SC 4:4 (3437–3474).

Négy egyéni pontszerzés ellenére nehezen jött össze a döntetlen. Történt ugyanis, hogy az első párokban a hazai csapat szempontjából ragyogóan indult a mérkőzés, hiszen 2:0-ra vezettek és 86 fa előnyük volt a győrieknek. A középső párban azonban a Köfém részéről 670 fás ragyogó eredménnyel rukkolt ki Németh Attila, ami összességében már 112 fás vendég előnyt jelentett. Pete II László pedig mínusz 40 fáról felállva, 574 fát dobva hozta el a pontot. A befejező sorokban aztán hiába volt a győriek mindkét játékosa mellett az egyéni pontszerzés, a csapatfáért járó két pontot a Köfém javára írták, így a bajnoki pontokon megosztoztak a csapatok.

Szabó Milan szakosztályvezető: – Csalódottan engedtük el az egy pontot, de összességében igazságos eredmény született. Ami pozitívum, hogy most is nagy küzdés volt a fiúkban, mindent megtettek a győzelemért. Reméljük, a következő hetekben is így tudunk küzdeni, a következő fordulóban Zalaegerszegre látogatunk.

Psz.: Fincziczki T. 596, Aranyosi L. 587, Koller D. 574, Pete II L. 574.

Az előmérkőzésen a győri csapat meggyőző fölénnyel, 4:0-ra (1098–1035) nyert a fehérvári fiatalok ellen. Psz.: Gelencsér L. 570, Bende Á. 528.

Szuperliga, női

Tatabánya–Ipartechnika Győr SE 2:6 (3207–3339).

Bajnokaspiránshoz méltó, meggyőző játékkal rukkoltak ki a győri lányok, akik végig kézben tartották a mérkőzés alakulását.

Psz.: Tóth K. 597, Domján T. 582, Bálintfy C. 573, dr. Frank N. 552

Az ifjúsági mérkőzésen viszont hazai győzelem (3:1, 995–979) született, ahol Szabó Boglárka 519 fás eredményével volt pontszerző.

NB I

Mosonszentmiklós–Szentgotthárd II 1:7 (3245–3430).

– Fájó vereség, gyenge teljesítménnyel – így jellemezte a mérkőzést Frank László szakosztályvezető, majd hozzátette: – Csak közepes szinten teljesítettünk csapatként. A szentgotthárdiak megérdemelten vitték el a két bajnoki pontot. Egy csatát elvesztettünk, de a háborúnak nincs vége. Minél hamarabb ki kell mászni, egymást segítve, a gödörből. Bízom az igazi MESE-szívben és hiszek a csapatba. Együtt sikerülni fog és sikerülni kell.

Ebben a bajnokságban az eddigi leggyengébb hazai eredményével a mosonszentmiklósi csapat súlyos vereséggel zárta a mérkőzést. Már az indulásnál is jelentős hátrányba kerültek, csak a középső sorban a fiatal Horváth Ákos tudott pontot szerezni. A záró párosban már hiába éltek a csere lehetőségével is a hazaiak, az eredmény a vendégcsapat számára alakult kedvezően.

Psz.: Horváth Á. 592

Az ifjúsági mérkőzésen meggyőző hazai siker született, a Mosonszentmiklós csapata 4:0-ra (1133–1056) bizonyult jobbnak a Vas megyei ellenfelével szemben.

NB II

Scarbantia SE–Jobb Dáma 7:1 (3091–2965).

A soproni csapat rutinos játékosai jól használták ki a hazai pálya előnyét, és végi magabiztos játékkal meggyőző fölénnyel nyerték meg a mérkőzést.

Psz: Zsirai Gy. 553, Varga Zs. 533, Turner M. 520, Kocsis Z. 497, Róth P. 494, ill. Békási L. 503.

Győri területi bajnokság

Jánossomorja–Petőháza 5:3 (2708–2600).

Az első négy pár után már 3:1-re és 33 fával vezetett a Petőháza, de a Jánossomorja két utolsó dobója 140 fával jobbnak bizonyult ellenfelénél, így győzelemre mentették a veszni látszó mérkőzést. Tóth Zoltán remek egyéni pályacsúccsal járult hozzá a hazai győzelemhez.

Psz.: Tóth Z. 535, Csillag b. 473, ifj. Tóth Z- 456, ill. Németh L. 457, Bujtás Gy. 441, Csigó A. 435.

Bábolna B–Károlyháza 2:6 (2584–2680).

Már az első pároknál jelentős előnyt szerzett a Károlyháza, amelyet egy rövid kihagyás mellett remekül sikerült hajrával még meg is fejeltek, így fölényes győzelemmel térhettek haza.

Psz.: Jurics G. 460, Mogyorósi B. 440, ill. Pálfi Á. 473, Stipkovits J. 473, Pálfu L. 460, Pekelniczki I. 443.

Golden TC–Turris SE Sopron 5:3 (2454–2431).

Szoros mérkőzésen mindkét csapatnál egy-egy gyengébb eredmény miatt cserére is szükség volt, de végül az óvári csapat meg tudta őrizni előnyét, és otthon tartotta a két pontot.

Psz.: Bóna G. 442, Horváth Imréné 434, Csóka Cs. 416, ill. Varga K. 434, Pukler N. 423, Grászli A 402.

Jobb Dáma B–Gyóróért Egyesület 2:6 (2390–2485).

Az első pár után még vezetett a hántai csapat, de azt követően feljöttek a gyórói tekézők, és előnyüket folyamatosan növelve vitték el két pontot.

Psz.: Mészáros N. 439, Balogh L.431, ill. Pintér Á. 449, Radák R. 418, Bujtás R. 417, Göcsei T. 408.

Fortuna TC-Győrladamér–Kunsziget 6:2 (2543–2447).

A Fortuna csapata ezen a mérkőzésen végig vezetve, közel 100 fás, magabiztos győzelmet aratott a jól küzdő Kunsziget ellen.

Psz.: Vadász I. 452, Czafik I. 445, Szeredi O. 429, Pram A. 425, ill. Saru R. 425, Stródl. G. 421.