A Sopron Basket a Szekszárd legyőzésével jutott be a négyes döntőbe, a Vasas pedig nagy meglepetést okozva az NKA Universitas Pécset verve jutott el ide.

A SERCO UNI Győr számára rutinmunka volt a BEAC elleni találkozó, az idehaza még veretlen DVTK is könnyedén verte a TFSE-MTK-t.

A pályafutása első MK-elődöntőjére készülő soproni Papp Klaudia számára különleges lesz a Vasas elleni összecsapás, hiszen volt klubja ellen lép pályára. A wbasket.hu oldalon a játékos elmondta: "Személy szerint nagyon örültem a Vasas sikerének, hiszen sok szép emlék fűz a klubhoz. Felkészülünk a Vasasból és nem lehet más a célunk, mint a győzelem. Annak ellenére is, hogy ellenfelünk nagyon megérdemelt klubtörténeti sikerből jön. Természetesen nekik is sok sikert kívánok a szezon hátralévő részére."

Mint ismeretes, a soproniak tartalékosan lesznek, hiszen sérülés miatt Fegyverneky Zsófia és Yvonne Turner sem állhat Gáspár Dávid rendelkezésére.

"A rotációnk keményen megcsappant a sérülések miatt. Kevés játékossal vágunk neki a kupahétvégének is, de a Szekszárd ellen bebizonyítottuk: ha a testünk már nem is, a szívünk visz tovább minket. Valóban voltak olyan szituációk, amelyeket, ha nem is bírtunk lábbal, de szívvel még odaértünk egy-egy védekezéshez vagy egy-egy dobásnál. Nagyon bízom benne, hogy kulcsszituációkban a szívünk és a csapategység ezúttal is tovább repít majd minket" – fogalmazott a soproniak irányítója.

A győriek a bajnoki alapszakaszban eddig kétszer találkozta a diósgyőriekkel, idegenben 97–72-re, hazai pályán – múlt szombaton – 75–74-re nyert a miskolci együttes. Egy héttel ezelőtt drámai végjátékban maradtak alul Dubeiék, 0,6 másodperc volt hátra, de ennyi is elég volt Lelik Rékának egy majdnem félpályás triplához. Az a meccs igazából nem osztott, nem szorzott, hiszen az már biztos volt, hogy második helyen zárja az alapszakaszt az UNI Győr, míg a DVTK megnyeri a bajnokság első szakaszát.

Most viszont komoly a tét, a győztes csapat jut be ugyanis a másnapi fináléba.

Cziczás László vezetőedző így fogalmazott a várakozásairól: "Azt gondolom, nagy lehetőség előtt állunk, hiszen hazai pályán harcolhatunk a Magyar Kupáért. Nagyon várjuk, nagy kihívás, de a csapat készen áll arra, hogy megugorja az akadályt. Becsületesen készülnek a lányok és rendkívül motiváltak. Szombaton este, remélhetőleg szép számú közönség előtt, szeretnénk végre hajtani azt a bravúrt, ami magyar csapatnak idén még nem sikerült: legyőzni a Diósgyőrt."