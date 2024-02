Nyíregyházán rendezték meg az U18 és U20-as fedettpályás magyar bajnokságot, ahová hét versenyzővel utazott a SMAFC atlétikai szakosztályának különítménye. Marton Tamás szakosztályvezető elégedett az eredményekkel, hiszen többen egyéni csúcsot értek el a világszínvonalú fedett csarnokban.

Dolmány Emma kék mezben remekül szerepelt.

A legeredményesebb soproni versenyző Dolmány Emma volt, aki 1500 méteres síkfutáson második, 3000 méteren pedig harmadik helyezett lett az erős mezőnyben. Pedig a Széchenyi-gimnázium tizenegyedikese éppen erős megfázással küzdött...

– Emma rendkívül kemény versenyző, tudatos és elkötelezett sportoló. Fegyelmezett és céltudatos, ráadásul tehetséges. Nem tudta legyűrni a betegség sem, úgy döntött, náthásan is a rajtvonalhoz áll. Koncentráltan futott, a taktikai iránymutatásokat is szem előtt tartva nagyon szépen versenyzett – értékelte Dolmány Emma teljesítményét Nagy Nikolett, aki Némethné Csordós Ritával készíti fel a fiatal versenyzőt. – Könnyű Emmával dolgozni, mert nyerni akar, és amit kérünk tőle, azt nem száz, hanem száztíz százalékon végre is hajtja.

– Eléggé elkapott ez a nátha, kár is lenne tagadni, még a dobogón is az én köhögésemtől zengett a csarnok. Fizikálisan nem voltam ugyan a topon, de szerencsére a pályán erről meg tudtam feledkezni – igazolta a fegyelmezettségéről szóló edzői véleményt Dolmány Emma, aki még most is gyógyulófélben van.

– Ebben a korosztályban most utoljára versenyeztem fedett pályán, már csak ezért is mindenképpen indulni akartam. A felkészítésemet semmi sem hátráltatta, jó formában voltam. Nagyon bosszantott, hogy éppen az országos bajnokságra gyengülök le, de végül örömmel tapasztaltam, hogy annyira azért nem. Így is dobogóra állhattam – mondta az ezüst- és a bronzérem boldog tulajdonosa.

Kétszer is dobogóra állt a SMAFC atlétája.

Dolmány Emmának 2024-re még nagy tervei vannak. Szeretne ott lenni a spanyolországi hegyi futó világbajnokságon, aminek áprilisban lesz a válogatója. A korosztályos Európa-bajnokságra is készül, amit júliusban rendeznek meg, és ahol Emma a kétezer méteres akadályfutáson szeretne indulni. Minden esélye meg is van arra, hogy teljesíti az ehhez szükséges szintet.

– Ahhoz, hogy mindezt megtehessem, egy csapat segítsége kell, elsősorban a szüleimé, akik lehetővé teszik, hogy versenyezzek. A SMAFC megteremti a felkészülésemhez a körülményeket, az edzőim a szakmai tudásukat adják és még a Patent ösztöndíját is ide kell sorolnom. Miattuk és értük is szeretnék minél jobban teljesíteni – nyilatkozta a márciusban még csak 17. születésnapját ünneplő Emma, aki valóban profi versenyző.

A SMAFC atlétáinak további eredményei