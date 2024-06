Öt év szünet után lett ismét Európa legjobb csapata a Győri Audi ETO KC, mely vasárnap a német Bietigheim 30–24-es legyőzésével jutott vissza ismét a csúcsra. Hagyomány, hogy az eredménytől függetlenül a szurkolók is köszöntik a lányokat, de ez az esemény akkor az igazi, ha aranyéremmel a nyakukban érkeznek a játékosok a színpadra, melyet ezúttal az esőre álló idő miatt – az ünnep alatt le is szakadt az ég – az Audi-arénában állítottak fel.

Ahogyan a meccseken, úgy most is az AC/DC Thunderstruck című számára vonultak be a játékosok és a szakmai stáb tagjai. Ami más volt, hogy ezúttal nem futva érkeztek Oftedalék hanem komótosan ballagva, integetve, kiélvezve a közönség vastapsát és ovációját. A BL-serleg – immár hatodik alkalommal – a legvégén érkezett, és nem más hozta, mint a csapat kapitánya, a norvég Kari Brattset Dale, aki elsőként szólt a közönséghez. Mondandóját magyarul kezdte: "Nagyon büszke vagyok a csapatra, szeretünk titeket, köszönjük a szurkolást."