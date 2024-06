– Ma nem csak a múlt fájdalmaira és veszteségeire gondolunk, hanem egyúttal arra is, hogy mit jelent számunkra az összetartozás, a közösség ereje és a jövő reménye – fogalmazott beszédében. – Közösen összefogva építsünk egy olyan jövőt, amelyben minden magyar megtalálja a helyét, ahol a nemzetünk értékei és hagyományai továbbélnek és a fiatal generációk is büszkén vallhatják magukat magyarnak. Határon túli magyarként őszintén vallom: a nemzeti összetartozás a Magyarország határain kívül élők számára nem csak egy gesztus, egy erkölcsi kapocs, hanem egy jogi lehetőség is.

Ennek egyik sarkalatos pontja a magyar állampolgárság megszerzése is. Ez a lehetőség azonban csak azoknak azon magyaroknak adott, akiket a születési országuk által elfogadott törvények nem fenyegetnek a már meglevő állampolgárságuk megfosztásával. Szívből remélem, hogy Magyarország és Szlovákia is meg tud kötni egy olyan egyezményt, hogy a felvidéki magyarok szlovák állampolgárságuk megtartása mellett megszerezhessék magyar állampolgárságukat is – mondta Dunaszerdahely polgármestere, aki arról is beszélt, mennyire fontos az összetartozás, a kölcsönös támogatás, a közös célok kitűzése, a testvéri kapcsolatok ápolása. Mint elmondta, a magyar kormánytámogatásával újulhatott meg Dunaszerdahelyen a legnagyobb magyar óvoda, építették fel a református egyház által működtetett óvodát, amelyekért a város magyar közössége nagyon hálás.