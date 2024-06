A TV2-n hatalmas sikerrel futó párkapcsolati reality az elmúlt hetekben kiváló nézettséget produkált, rengeteg néző szívét is elnyerve. A kísérletbe 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az volt, hogy társra találjanak. A Házasság első látásra hat héten át borzolta a kedélyeket országszerte, és a házaspárok utóélete még mindig izgalomban tartja a rajongókat.

Bár a műsornak vége, a szereplők nem intettek teljesen búcsút: június 3-tól hétköznap este 19:55-től minden idők egyik legnépszerűbb televíziós vetélkedőjében, az új részekkel jelentkező Szerencsekerékben forgatják a kereket. A műsorvezető Kasza Tibi várja majd a játékosokat, segítőpartnere, a betűket felfedő szerencselány pedig most is Sydney van den Bosch lesz. A népszerű párosok közül többen is megmutatják, mit tudnak, többek között Kriston Péter és Horváth Enikő is, akikkel a győri Erdélyi Tibor pörgeti majd a keretek.

A Szerencsekerék eredeti verziója, a Wheel of Fortune a ViacomCBS formátuma, a hetvenes évek óta hódít az Egyesült Államokban és világszerte számos országban. A műsor fennállása során hét Emmy-díjat is bezsebelt. A TV2-re 2021-ben tért vissza és azóta is nagy siker.