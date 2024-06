Dr. Pergel Elza alpolgármester, Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere és Marton László a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója mutatta be, milyen programokkal várja idén nyáron a város az érdeklődőket.

– Mi vagyunk a Magyar Honvédség leghangosabb, de legbékésebb alakulata. Zenekaraink idén 8 fesztiválon vesznek részt, ezek közül az egyik kiemelt helyszín Győr – mondta el Csizmadia Zsolt ezredes. – Egyik fontos feladatunk, hogy hídként szolgáljuk a lakosság és a haderő között. A műsor során a zenekarok először felvonulnak ezt követi a gyepshow, egy vidám néha vicces produkció, amely minden korosztálynak mosolyt csal az arcára. A nagy attrakció, amikor mind a négy zenekar egyszerre zenél. Hazánk legnagyobb katonai zenekara, a központi zenekar pedig nagyszabású koncertet ad majd a színpadon.

Dr. Pergel Elza kiemelte a győri nyár programjai iránt mindig óriási az érdeklődés.

– A város lakói mellett az egész országból érkeznek látogatók a rendezvényekre, sőt több olyan esemény van, ami nemzetközi érdeklődésre tart számot.

Az alpolgármester hozzátette évről-évre igyekeznek még színvonalasabb és még változatosabb programot összeállítani. Egyik fontos célkitűzés, hogy a Radó-szigetet visszahozzák a város vérkeringésébe.

– Több rendezvényhez kapcsolódóan vannak programok a szigeten, de úgy érezzük, még mindig nem nyerte el az őt megillető helyet. A május elején indult Radó matiné sorozatot is e céllal hoztuk létre. Nagy örömünkre rengeteg pozitív visszajelzés érkezett már.

Marton László elmondta a látogatók visszajelzéseit meghallgatva az idei Szent László napokon, a tüzes lovas bemutatót követően nem ér véget a program.

– Egy filmvetítésre is várjuk a látogatókat. Szintén újdonság lesz, hogy profi sárkánykészítőket is meghívtunk, akik egyfelől megmutatják a gyerekeknek, hogyan lehet igazi sárkányokat készíteni , másrészt ideális időjárás esetén személyautó nagyságú modelleket is fognak reptetni.