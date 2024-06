Izgalmas végjáték után az ETO a második helyen végzett az NB II-ben és ezzel feljutott a magyar labdarúgás élvonalába. A győri klub kilenc év után szerepelhet újra az NB I-ben.A feljutáshoz vezető út első állomása az volt, amikor a zöld-fehérek számára tragikus esztendőben, 2015-ben sikerült megmenteni az ETO-t a megszűnéstől, ahogy most Szombathelyen a Haladásért küzdenek.

„Forró napok voltak azok az ETO életében – emlékezik Bolla Péter, aki napjainkban az MLSZ vármegyei társadalmi elnöke, majdnem egy évtizede pedig a győri önkormányzat kabinetfőnökeként dolgozott. – Úgy éreztem, hogy az ETO Győré, a győrieké, és minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a klub életben maradjon és a lehető legjobban kerüljön ki szorult helyzetéből. A tulajdonossal együtt az ETO is csődbe került, és az MLSZ – egyébként nagyon helyesen – ragaszkodott ahhoz, hogy csak a szabályoknak megfelelően lehet rendezni a helyzetét. Az első lehetőség az volt, hogy jogutód nélkül megszűnik, a második a megyei másodosztályú indulás, de ezzel a klub elveszítette volna a kiemelt utánpótlás-nevelő központ támogatottságát. Borkai Zsolt és az akkori városvezetés kereste a lehetőséget, hogy a törvények adta feltételek mellett megmentse az ETO-t. Szó szerint a huszonnegyedik órában jártunk, amikor aznap éjszaka rájöttem, hogy van egy olyan szabály, amit ki tudunk használni. Ha egy klubnak együttműködési szerződése volt egy másik sportszervezettel, akkor az indulási jogot továbbadhatta a csapatnak. Az ETO-futsallal volt ilyen, így másnap felhívtam Vági Mártont, az MLSZ főtitkárát, aki rábólintott erre az eshetőségre. Ezáltal menekült meg a labdarúgócsapat és indulhatott el az NB III-ban.”

Két év harmadosztály, hét esztendő NB II következett az ETO életében, míg idén májusban visszatért a legjobbak közé.

„Meggyőződésem, hogy akik 2015 óta a klubot tulajdonosként vagy ügyvezetőként irányították, jó szándékkal tették, de különböző okok miatt nem voltak, nem lehettek sikeresek – említi végül Bolla Péter, aki büszke arra, hogy játékosként, edzőként és vezetőként is dolgozott az ETO-nál. – Örülök a csapat feljutásának, hogy Dézsi Csaba András közreműködésével Világi Oszkár lett a tulajdonosa a napjainkban százhúsz éves ETO-nak, és véghez tudta vinni, amit az elődök nem: a csapat visszatért az NB I-be. Személy szerint nekem az nem tetszik, hogy ilyen sok külföldi szerepel a csapatban, de azt el kell ismerni, így volt eredményes. A légiósdömping – egy-két kivétellel – más magyar klubokra is igaz. Én egyetértek Csányi Sándor MLSZ-elnök törekvésével, hogy minél több magyar futballista kapjon szerepet az élvonalban is. Ismerem a Barczi Róbert által készített programot, meggyőződésem, hogy néhány éven belül sok tehetséges fiatal kerül majd ki az akadémiákról.”