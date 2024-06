Az eseményt Kövecsesné dr. habil. Gősi Viktória a Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóság főigazgatója nyitotta egy, a választás bátorságáról szóló mesével a gyerekeknek. Az élménynapon a vidám rejtvények és a közösségfejlesztő játékok mellett többek között a gyerekek szörp-pingpongot, zenefelismerést, amőbát, székfoglalót is játszhattak, és seprűtáncot is járhattak a mentorok vezetésével, majd a délutáni program keretében mentoraikkal együtt egy hajóúton csodálhatták meg Győrt.

Fotó: Molcsányi Máté

– Két éve indult az egyetemen a program. Ez a negyedik élménynapunk. A falusi kis községekből érkező gyerekeket tudjuk abban segíteni, hogy kinyíljon számukra a világ. Így találkozhatnak olyan fiatal egyetemistákkal, akik motiválni tudják őket, a pályaorientációban mint egy "nagyobb testvér" ott álljanak mellettük mentorként. A gyerekek kulturális programokon vettek részt, például színházban, moziban, kiállításokon jártak, emellett cégekhez is mentek, ahol megismerkedhettek különböző foglalkozásokkal, hivatásokkal. A mentor fiatalok érdeklődési köre is meghatározó abban, amit nyújtani tudnak a gyerekeknek, amiről nagyon pozitívak a visszajelzések. A Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolából most ballagnak azok a gyerekek, akikkel elkezdtük ezt a programot, a mentorok a tanulók ballagásán is részt vesznek – osztotta meg lapunkkal Kövecsesné dr. habil. Gősi Viktória a Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóság főigazgatója.

– A célunk, hogy minél több egyetemi szakon megismerjék a mentor program lehetőségét. Ez egy szabadon választható tárgy, amely nem csak pedagógus hallgatók számára nyitott. Volt már például építészmérnök, gépészmérnök hallgató mentorunk is. 39 fő mentorjelöltünk van jelenleg, a mentoraink között végzősök is vannak, a mentori csapat a végzősök után is mindig újraszerveződik. A nagyvárosoktól távoli kisiskolásokat támogatjuk, ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön, így még több helyre eljuthatnak mentoraikkal és tanáraikkal együtt – tudtuk meg Szabóné Kis Judittól, a program koordinátorától.