Egy biztos, nem a vendéggárda a találkozó esélyese.

Ezzel Gasper Potocnik, az SKC vezetőedzője is tisztában van. A szlovén szakvezetőnk hangsúlyozta: most sem tud mást mondani a szombathelyi együttesről, mint amit korábbi magyarországi pályafutása során oly sokszor: "Akár, amikor honfitársam, a mostanra már a magyar válogatottat irányító Gasper Okorn volt a Falco edzője, akár amióta Milos Konakov irányítja a Falco gárdáját, a klub általában csak egy-két apró változtatást hajt végre a játékoskeretben, amelynek magja évek óta ugyanaz a hét-nyolc játékos, a magyar válogatott kulcsemberei. Kiváló, csapatként nagyon jól működő, egységes társaságról beszélünk, amely amellett, hogy az utóbbi években rendre megnyeri a bajnokságot, és nem ritkán a kupát is, évek óta a nemzetközi porondon is bizonyít. A magyar bajnokságban a Falco minden csapat ellen egyértelmű esélyesként lép pályára – különösen a saját pályáján."

Hogy a soproni csapat hogyan készült, és mi lehet a célja, arról így vélekedett a szakvezető: "Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, vesztenivalónk nincs. Ez persze nem azt jelenti, hogy eleve fehér zászlót lobogtatva érkeznénk meg Szombathelyre. Tudjuk, a papírforma nem mellettünk szól, a héten is voltak nehézségeink, de valamivel jobb volt a helyzet mint az előző héten. Ezzel együtt sportemberek vagyunk, és a Falco otthonában is szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a mérkőzésből. Majd kiderül, ez mire lesz elég."