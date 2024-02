A legcsodálatosabb emlékem a Fiorentina legyőzéséhez fűződik. Kint kikaptunk 1-0-ra, itthon idegenben lőtt gólokkal az olaszok álltak továbbjutásra, amikor nem sokkal a befejezés előtt Orbán Árpi betalált Albertosi hálójába. A 4-2-vel aztán mi mehettünk tovább. Az ellenfelem a világhírű svéd Kurt Hamrin volt, aki a válogatottban és az olasz bajnokságban is remekelt. Érdekesség, hogy két évvel később újra találkoztunk a kupaporondon, akkor már a Milanban játszott. Négy meccsen egy gólt sem tudott lőni mellettem, bár ebben volt szerepe Tóth Lacinak is, aki remekül védett nálunk. A Milannal szemben egyébként óriási balszerencsével estünk ki. Erről jutszembe egy érdekes történet. Az olasz klub vezetői a régi pályán nézegettek a lelátó és a pálya között, amikor feltűnt a középcsatárunk, Győrfi Laci egy Dongón ülve. Talán még vannak, akik emlékeznek rá, ez egy kerékpárra szerelt kismotor volt. Győrfi kiabált: »Vigyázzatok, mert nem jó a fékem!« Az olaszok persze egy kukkot sem értettek belőle, ezért alig tudtak félreugrani a robogó Győrfi elől. Amikor meghallották, hogy ő lesz a másnapi meccsen a középcsatárunk, dőltek a nevetéstől. A meccsen aztán már nem volt olyan jókedvük, mert Laci két gólt is lőtt a Milannak. Végül 2-2 lett a végeredmény. A visszavágón Szaló Józsi góljával 1-0-ra vezettünk, jól játszottunk és kis híján növeltük is az előnyünket. Stolcz ugyanis elment Schnellinger mellett, beadott, Győrfi pedig mivel fejjel nem érte el a labdát, belebokszolt egyet. A labda kapura ment, Belli bravúrral kiütötte, a játékvezető pedig szögletet ítélt. Ezek szerint ha Belli nem hárít, akkor 2-0-ra vezetünk és valószínű, tovább is jutunk. A világhírű Milan így is csak egy potyagóllal tudott csak kiegyenlíteni. A San Siro stadion fedett lelátói között besütött a nap, és a pálya egy része árnyékba került. Rivera szabadrúgásánál a napból előbukkanó labdát Tóth Laci elvétette, Kiss Dzsoni meglökte a felugró Pratit, akiről a labda bepattant a kapunkba. Ezzel a góllal estünk ki, és emiatt még most is mérges vagyok...